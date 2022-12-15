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Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии - РИА Новости, 15.12.2022
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Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии
Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии - РИА Новости, 15.12.2022
Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии
Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:25
2022-12-15T15:45
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, заявил президент РФ Владимир Путин."Напомню, что с введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития. Но мы никогда не пойдем по пути самоизоляции и автаркии, я уже неоднократно об этом говорил", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он отметил, что РФ продолжит расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован. "Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны. Собственно говоря, это происходит у нас уже в течение многих лет, даже вне привязки к сегодняшним событиям в мире", - отметил глава государства.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
15:25 15.12.2022 (обновлено: 15:45 15.12.2022)
 
Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии

Президент Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Напомню, что с введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития. Но мы никогда не пойдем по пути самоизоляции и автаркии, я уже неоднократно об этом говорил", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил, что РФ продолжит расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован. "Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны. Собственно говоря, это происходит у нас уже в течение многих лет, даже вне привязки к сегодняшним событиям в мире", - отметил глава государства.
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