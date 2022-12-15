https://ria.ru/20221215/avtarkiya-1838913375.html

Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии

Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии - РИА Новости, 15.12.2022

Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии

Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:25

2022-12-15T15:25

2022-12-15T15:45

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, заявил президент РФ Владимир Путин."Напомню, что с введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития. Но мы никогда не пойдем по пути самоизоляции и автаркии, я уже неоднократно об этом говорил", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он отметил, что РФ продолжит расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован. "Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны. Собственно говоря, это происходит у нас уже в течение многих лет, даже вне привязки к сегодняшним событиям в мире", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20221104/zapad-1829063311.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика