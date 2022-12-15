https://ria.ru/20221215/avstriya-1838779739.html

Бывший вице-канцлер: в Вене нет воли к урегулированию кризиса на Украине

Бывший вице-канцлер: в Вене нет воли к урегулированию кризиса на Украине - РИА Новости, 15.12.2022

Бывший вице-канцлер: в Вене нет воли к урегулированию кризиса на Украине

У официальной Вены нет политической воли для того, чтобы стать посредником в урегулировании украинского кризиса, такое мнение выразил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T09:22

2022-12-15T09:22

2022-12-15T09:22

в мире

хайнц-кристиан штрахе

карл нехаммер

австрия

вена

украина

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ВЕНА, 15 дек - РИА Новости. У официальной Вены нет политической воли для того, чтобы стать посредником в урегулировании украинского кризиса, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе."Нет, к сожалению, нет", - ответил Штрахе на вопрос РИА Новости, видит ли он политическую волю приложить посреднические усилия для заключения мира на Украине у современного правительства Австрии во главе с канцлером Карлом Нехаммером.По словам экс-вице-канцлера, он желал бы "сильную, нейтральную позицию и посредничество по примеру (бывшего министра иностранных дел и канцлера Австрии, известного своей миротворческой деятельностью) Бруно Крайского" со стороны властей республики."Однако правительство под руководством Нехаммера подорвало нейтралитет, так что доверие между основными силовыми блоками на международном уровне утрачено. Поэтому сегодня в лице (президента Турции Тайипа) Эрдогана есть другие серьезные посредники. К сожалению", - добавил он.

https://ria.ru/20221214/konflikt-1838726968.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, хайнц-кристиан штрахе, карл нехаммер, австрия, вена, украина