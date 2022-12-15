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Бывший вице-канцлер: в Вене нет воли к урегулированию кризиса на Украине - РИА Новости, 15.12.2022
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Бывший вице-канцлер: в Вене нет воли к урегулированию кризиса на Украине
Бывший вице-канцлер: в Вене нет воли к урегулированию кризиса на Украине - РИА Новости, 15.12.2022
Бывший вице-канцлер: в Вене нет воли к урегулированию кризиса на Украине
У официальной Вены нет политической воли для того, чтобы стать посредником в урегулировании украинского кризиса, такое мнение выразил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:22
2022-12-15T09:22
в мире
хайнц-кристиан штрахе
карл нехаммер
австрия
вена
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ВЕНА, 15 дек - РИА Новости. У официальной Вены нет политической воли для того, чтобы стать посредником в урегулировании украинского кризиса, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе."Нет, к сожалению, нет", - ответил Штрахе на вопрос РИА Новости, видит ли он политическую волю приложить посреднические усилия для заключения мира на Украине у современного правительства Австрии во главе с канцлером Карлом Нехаммером.По словам экс-вице-канцлера, он желал бы "сильную, нейтральную позицию и посредничество по примеру (бывшего министра иностранных дел и канцлера Австрии, известного своей миротворческой деятельностью) Бруно Крайского" со стороны властей республики."Однако правительство под руководством Нехаммера подорвало нейтралитет, так что доверие между основными силовыми блоками на международном уровне утрачено. Поэтому сегодня в лице (президента Турции Тайипа) Эрдогана есть другие серьезные посредники. К сожалению", - добавил он.
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в мире, хайнц-кристиан штрахе, карл нехаммер, австрия, вена, украина
В мире, Хайнц-Кристиан Штрахе, Карл Нехаммер, Австрия, Вена, Украина
09:22 15.12.2022
 
Бывший вице-канцлер: в Вене нет воли к урегулированию кризиса на Украине

Бывший вице-канцлер Штрахе: в Австрии нет воли к урегулированию кризиса на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛидер Австрийской партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
Лидер Австрийской партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидер Австрийской партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе. Архивное фото
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ВЕНА, 15 дек - РИА Новости. У официальной Вены нет политической воли для того, чтобы стать посредником в урегулировании украинского кризиса, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.
"Нет, к сожалению, нет", - ответил Штрахе на вопрос РИА Новости, видит ли он политическую волю приложить посреднические усилия для заключения мира на Украине у современного правительства Австрии во главе с канцлером Карлом Нехаммером.
По словам экс-вице-канцлера, он желал бы "сильную, нейтральную позицию и посредничество по примеру (бывшего министра иностранных дел и канцлера Австрии, известного своей миротворческой деятельностью) Бруно Крайского" со стороны властей республики.
"Однако правительство под руководством Нехаммера подорвало нейтралитет, так что доверие между основными силовыми блоками на международном уровне утрачено. Поэтому сегодня в лице (президента Турции Тайипа) Эрдогана есть другие серьезные посредники. К сожалению", - добавил он.
Хайнц-Кристиан Штрахе - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 20:31
Экс-вице-канцлер Австрии прокомментировал слова Меркель о минском формате
 
В миреХайнц-Кристиан ШтрахеКарл НехаммерАвстрияВенаУкраина
 
 
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