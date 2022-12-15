https://ria.ru/20221215/ataka-1838904801.html

Российские военные отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 15.12.2022

Российские военные отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении, говорится в ежедневном отчете Минобороны о ходе спецоперации от 15 декабря. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:56

2022-12-15T14:56

2022-12-15T15:56

специальная военная операция на украине

украина

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские военные отразили попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении, говорится в ежедневном отчете Минобороны о ходе спецоперации от 15 декабря.Украинские военные за минувшие сутки пытались продвинуться в районе Северного и Красногоровки в ДНР.В Минобороны рассказали, что Вооруженные силы России продолжили наступать на этом направлении. Им удалось занять новые выгодные рубежи и позиции.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838907051.html

украина

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)