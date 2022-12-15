14:56 15.12.2022 (обновлено: 15:56 15.12.2022)
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России заняли новые выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ несет снаряд для миномета на Запорожском направлении специальной военной операции
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ несет снаряд для миномета на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские военные отразили попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении, говорится в ежедневном отчете Минобороны о ходе спецоперации от 15 декабря.
Украинские военные за минувшие сутки пытались продвинуться в районе Северного и Красногоровки в ДНР.
"Все контратаки ВСУ были отражены. Потери противника на данном направлении за сутки составили около 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два автомобиля", — сообщили в министерстве.
В Минобороны рассказали, что Вооруженные силы России продолжили наступать на этом направлении. Им удалось занять новые выгодные рубежи и позиции.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.