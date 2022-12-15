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Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска

Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска - РИА Новости, 15.12.2022

Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска

На окраинах Артемовска идут ожесточенные бои, противник не считается со своими потерями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:59

2022-12-15T11:59

2022-12-15T12:11

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

денис пушилин

донецкая народная республика

донбасс

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. На окраинах Артемовска идут ожесточенные бои, противник не считается со своими потерями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."В Артемовске ситуация меняется. Ребята (группы) "Вагнера", которые там работают, неимоверными усилиями зажимают клещи. Сейчас мы уже фиксируем бои на окраинах, причем с разных сторон. Бои там очень ожесточенные, противник упирается и не считается со своими потерями - там реальная мясорубка", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.По его оценке, после освобождения населенных пунктов в окрестностях Артемовска у украинских войск ухудшатся возможности для снабжения группировки.

артемовск

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

безопасность, артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс, чвк "вагнер"