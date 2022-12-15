https://ria.ru/20221215/artemovsk-1838826902.html
Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска
Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска - РИА Новости, 15.12.2022
Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска
На окраинах Артемовска идут ожесточенные бои, противник не считается со своими потерями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:59
2022-12-15T11:59
2022-12-15T12:11
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
денис пушилин
донецкая народная республика
донбасс
чвк "вагнер"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837629738_0:295:2833:1889_1920x0_80_0_0_d702e8047073e291fd502662b121bc5d.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. На окраинах Артемовска идут ожесточенные бои, противник не считается со своими потерями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."В Артемовске ситуация меняется. Ребята (группы) "Вагнера", которые там работают, неимоверными усилиями зажимают клещи. Сейчас мы уже фиксируем бои на окраинах, причем с разных сторон. Бои там очень ожесточенные, противник упирается и не считается со своими потерями - там реальная мясорубка", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.По его оценке, после освобождения населенных пунктов в окрестностях Артемовска у украинских войск ухудшатся возможности для снабжения группировки.
артемовск
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837629738_844:513:2679:1889_1920x0_80_0_0_bdeec346c0de3222b8e828d25e0b571f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Донбасс, ЧВК "Вагнер"
11:59 15.12.2022 (обновлено: 12:11 15.12.2022)
Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска
Пушилин: на окраинах Артемовска идут ожесточенные бои, противник не считается с потерями