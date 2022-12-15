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Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/artemovsk-1838826902.html
Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска
Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска - РИА Новости, 15.12.2022
Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска
На окраинах Артемовска идут ожесточенные бои, противник не считается со своими потерями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:59
2022-12-15T12:11
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
денис пушилин
донецкая народная республика
донбасс
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. На окраинах Артемовска идут ожесточенные бои, противник не считается со своими потерями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."В Артемовске ситуация меняется. Ребята (группы) "Вагнера", которые там работают, неимоверными усилиями зажимают клещи. Сейчас мы уже фиксируем бои на окраинах, причем с разных сторон. Бои там очень ожесточенные, противник упирается и не считается со своими потерями - там реальная мясорубка", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.По его оценке, после освобождения населенных пунктов в окрестностях Артемовска у украинских войск ухудшатся возможности для снабжения группировки.
артемовск
донецкая народная республика
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безопасность, артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Донбасс, ЧВК "Вагнер"
11:59 15.12.2022 (обновлено: 12:11 15.12.2022)
 
Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска

Пушилин: на окраинах Артемовска идут ожесточенные бои, противник не считается с потерями

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО "Град" в Артемовске
Украинская РСЗО Град в Артемовске - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО "Град" в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. На окраинах Артемовска идут ожесточенные бои, противник не считается со своими потерями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"В Артемовске ситуация меняется. Ребята (группы) "Вагнера", которые там работают, неимоверными усилиями зажимают клещи. Сейчас мы уже фиксируем бои на окраинах, причем с разных сторон. Бои там очень ожесточенные, противник упирается и не считается со своими потерями - там реальная мясорубка", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
По его оценке, после освобождения населенных пунктов в окрестностях Артемовска у украинских войск ухудшатся возможности для снабжения группировки.
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14 декабря, 16:21Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДонбассЧВК "Вагнер"
 
 
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