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Путин: Россия будет стимулировать экономическую активность в новых регионах - РИА Новости, 15.12.2022
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Путин: Россия будет стимулировать экономическую активность в новых регионах
Путин: Россия будет стимулировать экономическую активность в новых регионах - РИА Новости, 15.12.2022
Путин: Россия будет стимулировать экономическую активность в новых регионах
Россия будет стимулировать экономическую активность в новых регионах, развивать аграрный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:16
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экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия будет стимулировать экономическую активность в новых регионах, развивать аграрный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин."И, конечно, будем стимулировать экономическую активность на новых территориях. Развивать их индустриальный, аграрный потенциал", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он подчеркнул, что нужно обеспечить кратный рост инвестиций, появление новых предприятий, в том числе в сфере жилищного строительства, повысить качество автомобильных и железных дорог, коммунальной и энергетической инфраструктуры.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
16:16 15.12.2022 (обновлено: 16:33 15.12.2022)
 
Путин: Россия будет стимулировать экономическую активность в новых регионах

Президент Путин: Россия будет стимулировать экономическую активность в новых регионах

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия будет стимулировать экономическую активность в новых регионах, развивать аграрный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И, конечно, будем стимулировать экономическую активность на новых территориях. Развивать их индустриальный, аграрный потенциал", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он подчеркнул, что нужно обеспечить кратный рост инвестиций, появление новых предприятий, в том числе в сфере жилищного строительства, повысить качество автомобильных и железных дорог, коммунальной и энергетической инфраструктуры.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 15:29Специальная военная операция на Украине
Госдума приняла в I чтении проект о налогообложении в новых регионах
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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