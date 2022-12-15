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Путин: Россия будет стимулировать экономическую активность в новых регионах

Путин: Россия будет стимулировать экономическую активность в новых регионах - РИА Новости, 15.12.2022

Путин: Россия будет стимулировать экономическую активность в новых регионах

Россия будет стимулировать экономическую активность в новых регионах, развивать аграрный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:16

2022-12-15T16:16

2022-12-15T16:33

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия будет стимулировать экономическую активность в новых регионах, развивать аграрный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин."И, конечно, будем стимулировать экономическую активность на новых территориях. Развивать их индустриальный, аграрный потенциал", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он подчеркнул, что нужно обеспечить кратный рост инвестиций, появление новых предприятий, в том числе в сфере жилищного строительства, повысить качество автомобильных и железных дорог, коммунальной и энергетической инфраструктуры.

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экономика, россия, владимир путин