https://ria.ru/20221215/agressiya-1838910996.html
Против России развернули беспрецедентную агрессию, заявил Путин
Против России развернули беспрецедентную агрессию, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022
Против России развернули беспрецедентную агрессию, заявил Путин
Против России развернута беспрецедентная агрессия, чтобы смять экономику, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:19
2022-12-15T15:19
2022-12-15T15:29
россия
цены на нефть
владимир путин
украина
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Против России развернута беспрецедентная агрессия, чтобы смять экономику, заявил президент РФ Владимир Путин."Как известно, против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки по сути смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту - рубль - и спровоцировать разрушительную инфляцию", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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россия, цены на нефть, владимир путин, украина
Россия, Цены на нефть, Владимир Путин, Украина
15:19 15.12.2022 (обновлено: 15:29 15.12.2022)
Против России развернули беспрецедентную агрессию, заявил Путин
Путин заявил, что против России развернули беспрецедентную агрессию, чтобы смять экономику