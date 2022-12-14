https://ria.ru/20221214/zodchestvo-1838400997.html

Кижи приехали в Москву: в музее Щусева открылись выставки о зодчестве

Кижи приехали в Москву: в музее Щусева открылись выставки о зодчестве - РИА Новости, 14.12.2022

Кижи приехали в Москву: в музее Щусева открылись выставки о зодчестве

В Музее архитектуры имени А.В. Щусева открылись две выставки, посвященные русскому деревянному зодчеству. Экспозиции созданы совместно с музеем-заповедником... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T08:00

2022-12-14T08:00

2022-12-14T10:52

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Музее архитектуры имени А.В. Щусева открылись две выставки, посвященные русскому деревянному зодчеству. Экспозиции созданы совместно с музеем-заповедником "Кижи". Выставка "Польза, Прочность и Красота крестьянской архитектуры" расположена на первом этаже флигеля "Руина". Проект посвящен эстетике и разнообразию исторических бревенчатых построек Русского Севера. Экспозиция разделена на три тематических блока – польза, прочность и красота. В музее представлены не только фото, сделанные Денисом Федосеевым, но и настоящие деревянные элементы, извлеченные в процессе реставрации памятников архитектуры. Их можно детально рассмотреть. Любимцев отметил, что выставка прежде всего рассчитана не на умственное познание, а на созерцание и эмоциональное восприятие. "Ополовников. Реставратор русского деревянного зодчества" – второй выставочный проект, расположенный на втором и третьем этаже флигеля "Руины". Он посвящен творчеству выдающегося архитектора и исследователя Александра Ополовникова, занимавшегося реставрацией памятников русской деревянной архитектуры.В экспозиции — его графические работы: чертежи и отмывки с видами деревянных храмов, жилых домов, мельниц и острогов. Посетители увидят красоту и многообразие величественных храмов Кижского погоста, Кондопоги, Кеми, проследят историю развития русского деревянного зодчества от небольших церквей XVI века до шатровых соборов XVIII века. На выставке продемонстрированы макеты древнерусских крепостей и острогов.Проекты призваны привлечь внимание к проблеме сохранения и изучения деревянного зодчества, которое находится под угрозой исчезновения. Выставки продляться до 5 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20221209/restavratsiya-1837451947.html

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Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

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