08:00 14.12.2022 (обновлено: 10:52 14.12.2022)
Кижи приехали в Москву: в музее Щусева открылись выставки о зодчестве
В Музее имени Щусева открылись две выставки о деревянной архитектуре Русского Севера
© Фото предоставлено пресс-службой музея ЩусеваА.В. Ополовников в Салехарде. Фото 1993 года
© Фото предоставлено пресс-службой музея Щусева
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Музее архитектуры имени А.В. Щусева открылись две выставки, посвященные русскому деревянному зодчеству. Экспозиции созданы совместно с музеем-заповедником "Кижи".
Выставка "Польза, Прочность и Красота крестьянской архитектуры" расположена на первом этаже флигеля "Руина". Проект посвящен эстетике и разнообразию исторических бревенчатых построек Русского Севера. Экспозиция разделена на три тематических блока – польза, прочность и красота.
"Суть деревянного зодчества – в гармоничном сочетании эстетики архитектурного образа, лаконичности конструкции и изящества материала, – говорит автор выставки Александр Любимцев. – Отсюда рождается самодостаточная красота, подобная игре света и тени, передать которую как нельзя лучше может черно-белая фотография".
В музее представлены не только фото, сделанные Денисом Федосеевым, но и настоящие деревянные элементы, извлеченные в процессе реставрации памятников архитектуры. Их можно детально рассмотреть. Любимцев отметил, что выставка прежде всего рассчитана не на умственное познание, а на созерцание и эмоциональное восприятие.
© Фото предоставлено пресс-службой музея ЩусеваМельница ветряная. ХIХ в. Село Вязенец. Архангельская область. Макет
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Мельница ветряная. ХIХ в. Село Вязенец. Архангельская область. Макет
© Фото предоставлено пресс-службой музея Щусева
© Фото предоставлено пресс-службой музея ЩусеваВид храмового комплекса. Архангельская обл., с. Пияла. сер. XVII нач. XVIII ~тография 1950 Коллекция П. И. Скокана Музей архитектуры им. А.В. Щусева
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Вид храмового комплекса. Архангельская обл., с. Пияла. сер. XVII нач. XVIII ~тография 1950 Коллекция П. И. Скокана Музей архитектуры им. А.В. Щусева
© Фото предоставлено пресс-службой музея Щусева
© Фото предоставлено пресс-службой музея ЩусеваЧасовня Михаила Архангела на острове Кижи. Выставка "Польза, Прочность и Красота крестьянской архитектуры"
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Часовня Михаила Архангела на острове Кижи. Выставка "Польза, Прочность и Красота крестьянской архитектуры"
© Фото предоставлено пресс-службой музея Щусева
© Фото предоставлено пресс-службой музея ЩусеваФрагмент декора дома Сергина из деревни Мунозеро на острове Кижи. Выставка "Польза, Прочность и Красота крестьянской архитектуры"
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Фрагмент декора дома Сергина из деревни Мунозеро на острове Кижи. Выставка "Польза, Прочность и Красота крестьянской архитектуры"
© Фото предоставлено пресс-службой музея Щусева
© Фото предоставлено пресс-службой музея ЩусеваФрагмент фасада церкви Преображения Господня Кижского погоста. Выставка "Польза, Прочность и Красота крестьянской архитектуры"
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Фрагмент фасада церкви Преображения Господня Кижского погоста. Выставка "Польза, Прочность и Красота крестьянской архитектуры"
© Фото предоставлено пресс-службой музея Щусева
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1 из 8
Мельница ветряная. ХIХ в. Село Вязенец. Архангельская область. Макет
© Фото предоставлено пресс-службой музея Щусева
2 из 8
Вид храмового комплекса. Архангельская обл., с. Пияла. сер. XVII нач. XVIII ~тография 1950 Коллекция П. И. Скокана Музей архитектуры им. А.В. Щусева
© Фото предоставлено пресс-службой музея Щусева
3 из 8
Часовня Михаила Архангела на острове Кижи. Выставка "Польза, Прочность и Красота крестьянской архитектуры"
© Фото предоставлено пресс-службой музея Щусева
4 из 8
Фрагмент декора дома Сергина из деревни Мунозеро на острове Кижи. Выставка "Польза, Прочность и Красота крестьянской архитектуры"
© Фото предоставлено пресс-службой музея Щусева
5 из 8
Фрагмент фасада церкви Преображения Господня Кижского погоста. Выставка "Польза, Прочность и Красота крестьянской архитектуры"
© Фото предоставлено пресс-службой музея Щусева
6 из 8
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"Ополовников. Реставратор русского деревянного зодчества" – второй выставочный проект, расположенный на втором и третьем этаже флигеля "Руины". Он посвящен творчеству выдающегося архитектора и исследователя Александра Ополовникова, занимавшегося реставрацией памятников русской деревянной архитектуры.
В экспозиции — его графические работы: чертежи и отмывки с видами деревянных храмов, жилых домов, мельниц и острогов. Посетители увидят красоту и многообразие величественных храмов Кижского погоста, Кондопоги, Кеми, проследят историю развития русского деревянного зодчества от небольших церквей XVI века до шатровых соборов XVIII века. На выставке продемонстрированы макеты древнерусских крепостей и острогов.
Проекты призваны привлечь внимание к проблеме сохранения и изучения деревянного зодчества, которое находится под угрозой исчезновения.
Выставки продляться до 5 февраля 2023 года.