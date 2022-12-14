https://ria.ru/20221214/zelandiya-1838483811.html

Новая Зеландия предоставит Украине 1,9 миллиона долларов

Новая Зеландия предоставит Украине 1,9 миллиона долларов - РИА Новости, 14.12.2022

Новая Зеландия предоставит Украине 1,9 миллиона долларов

Новая Зеландия предоставит Украине 1,9 миллиона долларов США на закупку гуманитарной помощи, говорится в заявлении министра иностранных дел страны Нанаиа... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T02:13

2022-12-14T02:13

2022-12-14T02:13

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

новая зеландия

нато

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Новая Зеландия предоставит Украине 1,9 миллиона долларов США на закупку гуманитарной помощи, говорится в заявлении министра иностранных дел страны Нанаиа Махуты."Новая Зеландия предоставит дополнительные 3 миллиона (новозеландских) долларов через Международный комитет Красного Креста для поддержки украинцев с точки зрения основных гуманитарных потребностей в рамках нашей постоянной поддержки Украины... Это будет касаться таких предметов, как медицинские принадлежности и оборудование, трансформаторы и генераторы, чтобы справиться с отключениями электроэнергии, а также предметов первой необходимости на зиму для уязвимых семей в Украине, таких как продукты питания, вода и предметы санитарии и гигиены", - заявила Махута.Новая Зеландия вместе с другими западными странами поддерживает Украину в конфликте с Россией. Новозеландские власти ввели санкции против более 1200 лиц и организаций России и Белоруссии. В ноябре власти Новой Зеландии продлили до середины 2023 года пребывание своих 66 военнослужащих в Великобритании для подготовки украинских солдат.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837982962.html

https://ria.ru/20221213/parlament-1838315670.html

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, новая зеландия, нато