https://ria.ru/20221214/zasedanie-1838673725.html
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 14.12.2022
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент России Владимир Путин 15 декабря проведет в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:35
2022-12-14T17:35
2022-12-14T17:45
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 15 декабря проведет в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин 15 декабря проведет в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе заседания планируется обсудить вопросы обеспечения технологического суверенитета и поддержки инвестиций", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь, в частности, пойдет о применении механизмов промышленной ипотеки, мерах поддержки выпуска приоритетной продукции, развитии производств в регионах, в том числе промышленных кластеров.
https://ria.ru/20221214/rossiya-1838514433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
17:35 14.12.2022 (обновлено: 17:45 14.12.2022)
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин 15 декабря проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 15 декабря проведет в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин 15 декабря проведет в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе заседания планируется обсудить вопросы обеспечения технологического суверенитета и поддержки инвестиций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь, в частности, пойдет о применении механизмов промышленной ипотеки, мерах поддержки выпуска приоритетной продукции, развитии производств в регионах, в том числе промышленных кластеров.