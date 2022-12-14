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Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 14.12.2022
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Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 14.12.2022
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент России Владимир Путин 15 декабря проведет в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:35
2022-12-14T17:45
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 15 декабря проведет в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин 15 декабря проведет в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе заседания планируется обсудить вопросы обеспечения технологического суверенитета и поддержки инвестиций", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь, в частности, пойдет о применении механизмов промышленной ипотеки, мерах поддержки выпуска приоритетной продукции, развитии производств в регионах, в том числе промышленных кластеров.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
17:35 14.12.2022 (обновлено: 17:45 14.12.2022)
 
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Путин 15 декабря проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 15 декабря проведет в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин 15 декабря проведет в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе заседания планируется обсудить вопросы обеспечения технологического суверенитета и поддержки инвестиций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь, в частности, пойдет о применении механизмов промышленной ипотеки, мерах поддержки выпуска приоритетной продукции, развитии производств в регионах, в том числе промышленных кластеров.
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