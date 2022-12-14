https://ria.ru/20221214/zasedanie-1838673725.html

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 14.12.2022

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Президент России Владимир Путин 15 декабря проведет в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:35

2022-12-14T17:35

2022-12-14T17:45

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 15 декабря проведет в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин 15 декабря проведет в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе заседания планируется обсудить вопросы обеспечения технологического суверенитета и поддержки инвестиций", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь, в частности, пойдет о применении механизмов промышленной ипотеки, мерах поддержки выпуска приоритетной продукции, развитии производств в регионах, в том числе промышленных кластеров.

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838514433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия