https://ria.ru/20221214/zaryadefestival-1838524506.html

Мировая премьера, барокко и сказки: гид по музыкальному фестивалю Зарядья

Мировая премьера, барокко и сказки: гид по музыкальному фестивалю Зарядья - РИА Новости, 14.12.2022

Мировая премьера, барокко и сказки: гид по музыкальному фестивалю Зарядья

В Концертном зале Зарядье 20 декабря стартует первый "Московский зимний музыкальный фестиваль", который продлится до конца января 2023 года. В течение полутора... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:25

2022-12-14T11:25

2022-12-14T11:25

культпоход

концертный зал "зарядье"

дарья мороз

иосиф бродский

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. В Концертном зале Зарядье 20 декабря стартует первый "Московский зимний музыкальный фестиваль", который продлится до конца января 2023 года. В течение полутора месяцев на всех площадках зала слушателей ждут концерты лучших исполнителей – от выступления великолепной певицы Симоны Кермес и премьеры сочинения современного композитора Владимира Мартынова до легкой киномузыки и мелодий Штрауса. В программе фестиваля – специальные программы для семейной и детской аудитории. Некоторые проекты созданы в сотрудничестве с молодыми режиссерами и художниками, использованы необычные световые и видеорешения оформления залов. Подробнее о первой половине фестивальной программы – в материале РИА Новости.Музыкальные сказки20, 29, 31 декабря и 9 январяПо задумке генерального директора зала Зарядье, пианиста и дирижера Ивана Рудина, сказочная тема будет одной из главных на первом "Московском зимнем музыкальном фестивале". Сам Иван Рудин вместе с Московским государственным симфоническим оркестром и откроет фестиваль. Программа концерта-открытия фестиваля (20 декабря) включает самые известные арии из сказочных опер Римского-Корсакова "Снегурочка", "Садко" и "Сказки о царе Салтане". Прозвучит также музыка из самого зимнего балета "Щелкунчик" Чайковского. Специальный гость этого концерта – "Терем-квартет". В первый вечер фестиваля будет преображен и Большой зал Зарядья – его специально украсят. Позже новогоднее убранство появится по всему зданию.Знаменитая поэма "Руслана и Людмила" будет исполнена в формате симфонической сказки (29 декабря). Стихи прозвучат в исполнении актеров Дарьи Мороз и Игоря Миркурбанова. За музыкальную часть будет вновь отвечать Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина.Последний день уходящего года – 31 декабря – можно с утра также начать в Зарядье. Интерактивное представление "Завтрак с Дедом Морозом" предназначено для всей семьи. Главные герои действа – Дед Мороз, Елочка, Вьюга и Фея Зимы – погрузят детей и их родителей в мир музыки, создают новогоднее настроение. Во время представления прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов XVIII-XIX веков.Еще одна сказка в необычном формате будет исполнена уже после Нового года. Российский национальный оркестр под руководством Фабио Мастранджело вместе с солистами балета Большого театра 9 января представят "Спящую красавицу". В этом мультижанровом проекте соединятся музыка Чайковского, балетные номера и видео-инсталляции."Ночь барокко"30 декабряЭтого концерта многие меломаны ждали с нетерпением с того момента, как Концертный зал Зарядье объявил планы на нынешний сезон. Приезд немецкой певицы Симоны Кермес – настоящий подарок для всех любителей музыки. Недаром о ней принято говорить в превосходной степени.Кермес специализируется на музыке барокко и раннего классицизма, то есть в ее репертуаре в основном музыка от Перселла и Вивальди до Глюка и Моцарта. В Москву она привозит программу из произведений Вивальди, Перголези, Броски, Хассе. Также Кермес исполнит для российских зрителей композицию Стинга и импровизацию на темы сборника The Mad Lover Джона Эклза.Музыка и Рождество27, 31 декабря и 8 январяНи один большой музыкальный фестиваль не обходится без премьер произведений современных композиторов. На "Московском зимнем музыкальном фестивале" таким событием станет исполнение "Рождественского Вертепа" композитора Владимира Мартынова ­– это новое произведение нашего выдающегося современника.Композитор и философ, Мартынов в молодости увлекался электронной и рок-музыкой, изучал восточные религии и культуры, христианскую философию Запада и Востока. После фольклорных экспедиций в различные российские регионы, от Северного Кавказа до горного Таджикистана, он увлекся музыкой Средневековья и Возрождения, позже – авангардом и минимализмом. С конца 1970-х годов и до середины 1980-х Мартынов не сочинял, это время он посвятил расшифровке и реставрации памятников древнерусского богослужебного пения, изучению музыкальных рукописей в монастырях. Возобновив сочинительство, он сформулировал идею "конца времени композиторов": по его мысли, время "звезд" закончилось, эстетика авторства и концертного исполнительства исчерпана.Премьера "Рождественского Вертепа" мировая, то есть сочинение нигде до этого не исполнялось. Партитура объединяет канонические православные песнопения, народный фольклор и современную музыку.Детское пение всегда создает неповторимую атмосферу праздника. На фестивале в Зарядье это можно будет в полной мере ощутить на концерте хора мальчиков и юношей Cantus (31 декабря, утро). Этот известный детский хор, в состав которого входят учащиеся детской музыкальной школы имени Гайдна. Хор исполнит программу, состоящую из рождественских и новогодних песен и мелодий, традиционных для разных стран мира. Юные музыканты выступят вместе с арфисткой Ниной Куприяновой.Рождественскую тему продолжит вечер "Рождественских стихов" Бродского (8 января). Читать будет актер Владимир Кошевой, музыкальное сопровождение – трубач Кирилл Солдатов. По воспоминаниям самого поэта, к этой теме он обратился, увидев картинку "Поклонение волхвов" в каком-то польском журнале. После этого на каждое Рождество он решил писать по стихотворению. Последнее рождественское стихотворение на родине было написано в декабре 1971 года, незадолго до эмиграции. В изгнании первые 15 лет поэт не касался этой темы и вернулся к ней лишь в 1987 году. Последнее рождественское стихотворение он написал в декабре 1995 года, за месяц до смерти.Киномузыка22 декабряИмя дирижера Сергея Скрипки известно меломанам – почти 30 лет он возглавляет Государственный оркестр кинематографии, а работает с этим коллективом еще дольше, 45 лет. Именно этот оркестр звучал во многих советских кинофильмах. По сей день оркестр не только записывает саундтреки к картинам, но и часто концертирует. Вечер в Зарядье будет посвящен киномузыке. Прозвучат мелодии и песни из любимых публикой кинофильмов, а на большом экране в этом время будут демонстрироваться кадры из кинолент.От Баха до Пьяццоллы25 декабряФестиваль придуман для семейной аудитории, так что многие концерты назначены на дневное время. Этот – один из них. В день Рождества по григорианскому стилю на сцену Малого зала Зарядья выйдут музыканты оркестра Мариинского театра – концертмейстер оркестра, известный скрипач, выходец из Румынии Настурика Гершовичи и концертмейстер группы арф, молодая исполнительница Софья Кипрская. Они исполнят изысканную камерную программу, состоящую из самых известных произведений для скрипки и арфы.Более подробно о январской программе "Московского зимнего музыкального фестиваля" читайте в начале января.

https://ria.ru/20221213/novogodniespektakli-1838325668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, концертный зал "зарядье", дарья мороз, иосиф бродский