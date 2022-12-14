https://ria.ru/20221214/zakonoproekt-1838612771.html
Госдума приняла во II чтении проект о георгиевских лентах
Госдума приняла во II чтении проект о георгиевских лентах - РИА Новости, 14.12.2022
Госдума приняла во II чтении проект о георгиевских лентах
Госдума приняла во втором чтении законопроект, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривающий наказание за их публичное... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:08
2022-12-14T15:08
2022-12-14T17:42
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривающий наказание за их публичное осквернение.При принятии документа георгиевская лента получит официальный статус. Согласно действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей. Физлицо может лишиться до трех миллионов рублей или оказаться за решеткой на срок до трех лет.Помимо этого, согласно уголовной статье о реабилитации нацизма, за те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, грозит штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет.Документ также регламентирует использование ленты только в тех случаях, когда речь идет об исторической памяти, а применение символа в иных целях будет пресекаться законом.Авторами законопроекта стали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и замглавы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР).Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос. Символ — составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году ленту использовали бойцы ополчения и добровольцы, защищавшие ДНР и ЛНР от украинских силовиков.
https://ria.ru/20221214/bronezhilet-1838478418.html
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общество, андрей турчак, россия, российская империя, ссср, единая россия, госдума рф
Общество, Андрей Турчак, Россия, Российская империя, СССР, Единая Россия, Госдума РФ
15:08 14.12.2022 (обновлено: 17:42 14.12.2022)
Госдума приняла во II чтении проект о георгиевских лентах
Госдума приняла во II чтении проект о штрафах за осквернение георгиевских лент
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривающий наказание за их публичное осквернение.
При принятии документа георгиевская лента получит официальный статус. Согласно действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей. Физлицо может лишиться до трех миллионов рублей или оказаться за решеткой на срок до трех лет.
Помимо этого, согласно уголовной статье о реабилитации нацизма, за те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, грозит штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет.
Документ также регламентирует использование ленты только в тех случаях, когда речь идет об исторической памяти, а применение символа в иных целях будет пресекаться законом.
Авторами законопроекта стали секретарь генсовета "Единой России
" Андрей Турчак
и замглавы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР).
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос. Символ — составная часть многих военных наград Российской империи
, СССР
и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году ленту использовали бойцы ополчения и добровольцы, защищавшие ДНР
и ЛНР
от украинских силовиков.