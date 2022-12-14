https://ria.ru/20221214/zabolevaemost-1838629918.html

Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России невысока

Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России невысока - РИА Новости, 14.12.2022

Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России невысока

Заболеваемость коронавирусом в России невысокая, но вызывает обеспокоенность, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:58

2022-12-14T15:58

2022-12-14T16:19

россия

коронавирус в россии

анна попова

здоровье

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в России невысокая, но вызывает обеспокоенность, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В ноябре-декабре мы находились и сейчас находимся на 106 месте в мире по заболеваемости. И вместе с тем заболеваемость невысокая, она в пять раз меньше, чем годом раньше, чем в ноябре прошлого года, но все равно вызывает у нас определенную настороженность", - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина.Она отметила, что COVID "никуда не ушел, и очевидно, никуда не уйдет"."Мы сохраняем тестирование на уровне 250-300 тысяч исследований в сутки. И этого достаточно на сегодняшний день, чтобы четко выявлять всех заболевших. И мы остаемся в десятке стран лидеров по охвату тестирования в мире", - добавила Попова.

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, коронавирус в россии, анна попова, здоровье, здоровье - общество