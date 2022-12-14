https://ria.ru/20221214/zabolevaemost-1838629918.html
Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России невысока
Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России невысока - РИА Новости, 14.12.2022
Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России невысока
Заболеваемость коронавирусом в России невысокая, но вызывает обеспокоенность, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:58
2022-12-14T15:58
2022-12-14T16:19
россия
коронавирус в россии
анна попова
здоровье
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в России невысокая, но вызывает обеспокоенность, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В ноябре-декабре мы находились и сейчас находимся на 106 месте в мире по заболеваемости. И вместе с тем заболеваемость невысокая, она в пять раз меньше, чем годом раньше, чем в ноябре прошлого года, но все равно вызывает у нас определенную настороженность", - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина.Она отметила, что COVID "никуда не ушел, и очевидно, никуда не уйдет"."Мы сохраняем тестирование на уровне 250-300 тысяч исследований в сутки. И этого достаточно на сегодняшний день, чтобы четко выявлять всех заболевших. И мы остаемся в десятке стран лидеров по охвату тестирования в мире", - добавила Попова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, коронавирус в россии, анна попова, здоровье, здоровье - общество
Россия, Коронавирус в России, Анна Попова, Здоровье, Здоровье - Общество
15:58 14.12.2022 (обновлено: 16:19 14.12.2022)
Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России невысока
Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России невысока, но вызывает обеспокоенность
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в России невысокая, но вызывает обеспокоенность, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В ноябре-декабре мы находились и сейчас находимся на 106 месте в мире по заболеваемости. И вместе с тем заболеваемость невысокая, она в пять раз меньше, чем годом раньше, чем в ноябре прошлого года, но все равно вызывает у нас определенную настороженность", - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина
.
Она отметила, что COVID "никуда не ушел, и очевидно, никуда не уйдет".
"Мы сохраняем тестирование на уровне 250-300 тысяч исследований в сутки. И этого достаточно на сегодняшний день, чтобы четко выявлять всех заболевших. И мы остаемся в десятке стран лидеров по охвату тестирования в мире", - добавила Попова.