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Профсоюзы Франции объявили о забастовках в парижском метро в январе - РИА Новости, 14.12.2022
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Профсоюзы Франции объявили о забастовках в парижском метро в январе
Профсоюзы Франции объявили о забастовках в парижском метро в январе - РИА Новости, 14.12.2022
Профсоюзы Франции объявили о забастовках в парижском метро в январе
Профсоюзы автономного агентства парижского транспорта (RATP) в среду сообщили, что призывают к новым забастовкам в январе, требуя повысить заработную плату и... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:37
2022-12-14T15:37
в мире
жан кастекс
франция
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ПАРИЖ, 14 дек – РИА Новости. Профсоюзы автономного агентства парижского транспорта (RATP) в среду сообщили, что призывают к новым забастовкам в январе, требуя повысить заработную плату и улучшить условия труда, сообщил в среду телеканал BFMTV."Профсоюзы призывают продолжить и ужесточить протестное движение в январе 2023 года. Мы констатируем, что наши требования – ревалоризация заработной платы, увеличение численности персонала – не были услышаны", - сообщил телеканал со ссылкой на совместное коммюнике профсоюзов CGT, FO, l'Unsa и La Base.На прошлой неделе состоялись обязательные ежегодные переговоры руководства компании и сотрудников. Профсоюзы остались недовольны итогом встречи с новым главой RATP Жаном Кастексом, бывшим премьер-министром страны с 2020 по 2022 год.Руководство RATP сообщило, что уже индексировало зарплаты сотрудников на 2,2% в июле и обещало повторить эту меру в январе 2023 года. Всего надбавки сотрудникам обходятся компании в 200 миллионов евро в 2022 году, сообщили в компании.Предыдущая забастовка сотрудников RATP состоялась 10 ноября, частично парализовав движение в парижском регионе. Была нарушена работа подземного и наземного транспорта. Лишь две из 15 линий столичного метрополитена работали в нормальном режиме. Пригородные электрички RER, а также региональные поезда TER и Intercités ходили с перебоями. Из ряда пригородов Парижа в город можно было добраться лишь с четырьмя пересадками.
https://ria.ru/20221213/zabastovki-1838134067.html
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в мире, жан кастекс, франция, париж
В мире, Жан Кастекс, Франция, Париж
15:37 14.12.2022
 
Профсоюзы Франции объявили о забастовках в парижском метро в январе

BFMTV: профсоюзы Франции RATP объявили о забастовках в парижском метро в январе

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время манифестации железнодорожников и студентов возле Восточного вокзала в Париже
Сотрудники полиции во время манифестации железнодорожников и студентов возле Восточного вокзала в Париже - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Сотрудники полиции во время манифестации железнодорожников и студентов возле Восточного вокзала в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 дек – РИА Новости. Профсоюзы автономного агентства парижского транспорта (RATP) в среду сообщили, что призывают к новым забастовкам в январе, требуя повысить заработную плату и улучшить условия труда, сообщил в среду телеканал BFMTV.
"Профсоюзы призывают продолжить и ужесточить протестное движение в январе 2023 года. Мы констатируем, что наши требования – ревалоризация заработной платы, увеличение численности персонала – не были услышаны", - сообщил телеканал со ссылкой на совместное коммюнике профсоюзов CGT, FO, l'Unsa и La Base.
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На прошлой неделе состоялись обязательные ежегодные переговоры руководства компании и сотрудников. Профсоюзы остались недовольны итогом встречи с новым главой RATP Жаном Кастексом, бывшим премьер-министром страны с 2020 по 2022 год.
Руководство RATP сообщило, что уже индексировало зарплаты сотрудников на 2,2% в июле и обещало повторить эту меру в январе 2023 года. Всего надбавки сотрудникам обходятся компании в 200 миллионов евро в 2022 году, сообщили в компании.
Предыдущая забастовка сотрудников RATP состоялась 10 ноября, частично парализовав движение в парижском регионе. Была нарушена работа подземного и наземного транспорта. Лишь две из 15 линий столичного метрополитена работали в нормальном режиме. Пригородные электрички RER, а также региональные поезда TER и Intercités ходили с перебоями. Из ряда пригородов Парижа в город можно было добраться лишь с четырьмя пересадками.
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