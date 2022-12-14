https://ria.ru/20221214/zabastovki-1838622180.html

Профсоюзы Франции объявили о забастовках в парижском метро в январе

Профсоюзы Франции объявили о забастовках в парижском метро в январе - РИА Новости, 14.12.2022

Профсоюзы Франции объявили о забастовках в парижском метро в январе

Профсоюзы автономного агентства парижского транспорта (RATP) в среду сообщили, что призывают к новым забастовкам в январе, требуя повысить заработную плату и... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:37

2022-12-14T15:37

2022-12-14T15:37

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ПАРИЖ, 14 дек – РИА Новости. Профсоюзы автономного агентства парижского транспорта (RATP) в среду сообщили, что призывают к новым забастовкам в январе, требуя повысить заработную плату и улучшить условия труда, сообщил в среду телеканал BFMTV."Профсоюзы призывают продолжить и ужесточить протестное движение в январе 2023 года. Мы констатируем, что наши требования – ревалоризация заработной платы, увеличение численности персонала – не были услышаны", - сообщил телеканал со ссылкой на совместное коммюнике профсоюзов CGT, FO, l'Unsa и La Base.На прошлой неделе состоялись обязательные ежегодные переговоры руководства компании и сотрудников. Профсоюзы остались недовольны итогом встречи с новым главой RATP Жаном Кастексом, бывшим премьер-министром страны с 2020 по 2022 год.Руководство RATP сообщило, что уже индексировало зарплаты сотрудников на 2,2% в июле и обещало повторить эту меру в январе 2023 года. Всего надбавки сотрудникам обходятся компании в 200 миллионов евро в 2022 году, сообщили в компании.Предыдущая забастовка сотрудников RATP состоялась 10 ноября, частично парализовав движение в парижском регионе. Была нарушена работа подземного и наземного транспорта. Лишь две из 15 линий столичного метрополитена работали в нормальном режиме. Пригородные электрички RER, а также региональные поезда TER и Intercités ходили с перебоями. Из ряда пригородов Парижа в город можно было добраться лишь с четырьмя пересадками.

https://ria.ru/20221213/zabastovki-1838134067.html

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в мире, жан кастекс, франция, париж