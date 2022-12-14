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Штаб ДНР назвал ошибочным сообщение о гибели мужчины при обстреле Донецка
Штаб ДНР назвал ошибочным сообщение о гибели мужчины при обстреле Донецка - РИА Новости, 14.12.2022
Штаб ДНР назвал ошибочным сообщение о гибели мужчины при обстреле Донецка
Штаб территориальной обороны ДНР уточнил, что мужчина, о гибели которого при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками сообщалось ранее в среду,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:55
2022-12-14T13:55
2022-12-14T13:55
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР уточнил, что мужчина, о гибели которого при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками сообщалось ранее в среду, выжил."По утонченным данным, мужчина в Киевском районе выжил, получив ранение при обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины)", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.В среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки восемь ракет из РСЗО "Град".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221213/donetsk-1838374560.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк
Штаб ДНР назвал ошибочным сообщение о гибели мужчины при обстреле Донецка
Штаб ДНР уточнил, что мужчина, о гибели которого он сообщал, выжил при обстреле Донецка