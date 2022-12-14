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Москалькова призвала решать вопрос с выплатами эвакуированным из Донбасса
Москалькова призвала решать вопрос с выплатами эвакуированным из Донбасса - РИА Новости, 14.12.2022
Москалькова призвала решать вопрос с выплатами эвакуированным из Донбасса
Эвакуированные из Донбасса через границы других государств не получают социальные пособия, профильные ведомства должны представить решения по данному вопросу,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:03
2022-12-14T20:03
2022-12-14T20:09
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
татьяна москалькова
владимир путин
россия
донбасс
украина
госдума рф
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Эвакуированные из Донбасса через границы других государств не получают социальные пособия, профильные ведомства должны представить решения по данному вопросу, сказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.В ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей депутаты сообщили, что среди прибывших "с территории Украины, с территории республик, присоединенных территорий" не напрямую есть те, кто не получил при пересечении границы миграционную карту, которая необходима для получения помощи."Вопросы по пересечению границы, например, при пребывании к нам эвакуированных через белорусскую границу и через другие границы, кроме Ростовской, порождают проблему. Эти люди не получают социальные выплаты. Я сейчас обратилась в правительство по этому поводу. (Вице-премьер Татьяна - ред.) Голикова дала поручения всем: МЧС, пограничникам, министерствам. Они нам должны представить решения по данному вопросу", - сказала Москалькова на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, обсуждая тему эвакуированных из Донбасса.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, татьяна москалькова, владимир путин, россия, донбасс, украина, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Украина, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:03 14.12.2022 (обновлено: 20:09 14.12.2022)
Москалькова призвала решать вопрос с выплатами эвакуированным из Донбасса
Москалькова призвала Правительство решать вопрос с выплатами эвакуированным из Донбасса