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Москалькова призвала решать вопрос с выплатами эвакуированным из Донбасса

Москалькова призвала решать вопрос с выплатами эвакуированным из Донбасса - РИА Новости, 14.12.2022

Москалькова призвала решать вопрос с выплатами эвакуированным из Донбасса

Эвакуированные из Донбасса через границы других государств не получают социальные пособия, профильные ведомства должны представить решения по данному вопросу,... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T20:03

2022-12-14T20:03

2022-12-14T20:09

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

татьяна москалькова

владимир путин

россия

донбасс

украина

госдума рф

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Эвакуированные из Донбасса через границы других государств не получают социальные пособия, профильные ведомства должны представить решения по данному вопросу, сказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.В ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей депутаты сообщили, что среди прибывших "с территории Украины, с территории республик, присоединенных территорий" не напрямую есть те, кто не получил при пересечении границы миграционную карту, которая необходима для получения помощи."Вопросы по пересечению границы, например, при пребывании к нам эвакуированных через белорусскую границу и через другие границы, кроме Ростовской, порождают проблему. Эти люди не получают социальные выплаты. Я сейчас обратилась в правительство по этому поводу. (Вице-премьер Татьяна - ред.) Голикова дала поручения всем: МЧС, пограничникам, министерствам. Они нам должны представить решения по данному вопросу", - сказала Москалькова на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, обсуждая тему эвакуированных из Донбасса.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

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россия

донбасс

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

здоровье - общество, татьяна москалькова, владимир путин, россия, донбасс, украина, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)