https://ria.ru/20221214/vosstanovlenie-1838632243.html

Премьер Украины назвал сумму, необходимую для восстановления страны

Премьер Украины назвал сумму, необходимую для восстановления страны - РИА Новости, 14.12.2022

Премьер Украины назвал сумму, необходимую для восстановления страны

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране на восстановление нужно порядка 700 миллиардов долларов. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:04

2022-12-14T16:04

2022-12-14T16:04

в мире

денис шмыгаль

урсула фон дер ляйен

сергей марченко

украина

европа

центральная азия

всемирный банк

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране на восстановление нужно порядка 700 миллиардов долларов.В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, согласно подсчетам, ущерб, понесенный украинцами в ходе спецоперации, составляет 600 миллиардов евро.Ранее власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов. При этом в середине ноября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб инфраструктуре страны, нанесенный с февраля, можно оценить в 100 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20221214/ukraina-1838618006.html

украина

европа

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в мире, денис шмыгаль, урсула фон дер ляйен, сергей марченко, украина, европа, центральная азия, всемирный банк, еврокомиссия