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Липецкие волонтеры будут работать в домах престарелых - РИА Новости, 14.12.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221214/volontery-1838673054.html
Липецкие волонтеры будут работать в домах престарелых
Липецкие волонтеры будут работать в домах престарелых - РИА Новости, 14.12.2022
Липецкие волонтеры будут работать в домах престарелых
Первые 70 волонтеров из числа студентов образовательных учреждений Липецкой области придут на работу в два крупнейших социальных учреждения области - Введенский РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:34
2022-12-14T17:34
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Первые 70 волонтеров из числа студентов образовательных учреждений Липецкой области придут на работу в два крупнейших социальных учреждения области - Введенский геронтологический центр и Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, работа с волонтерами организована в рамках социального проекта "Шаг на встречу", разработанного региональным управлением социальной политики совместно с благотворительной ассоциацией "Больше чем добро". Молодые люди будут заниматься со стариками и инвалидами творчеством, гулять с ними, общаться, то есть возьмут на себя организацию их досуга.Губернатор отметил, что волонтеров отбирали из числа будущих педагогов, медиков, строителей, архитекторов, инженеров. В ходе отбора организаторы проекты обращали внимание на добровольное желание студентов участвовать в благотворительной инициативе. По словам Артамонова, в волонтеры приняли тех, кто решил участвовать в проекте по велению души, а не за поощрение."Молодые люди, откликнувшиеся на проект, обладают большим сердцем. Помогать подопечным домов-интернатов – непростой труд, требующий терпения, внимания и эмпатии", – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
17:34 14.12.2022
 

Липецкие волонтеры будут работать в домах престарелых

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Первые 70 волонтеров из числа студентов образовательных учреждений Липецкой области придут на работу в два крупнейших социальных учреждения области - Введенский геронтологический центр и Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, работа с волонтерами организована в рамках социального проекта "Шаг на встречу", разработанного региональным управлением социальной политики совместно с благотворительной ассоциацией "Больше чем добро". Молодые люди будут заниматься со стариками и инвалидами творчеством, гулять с ними, общаться, то есть возьмут на себя организацию их досуга.
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Губернатор отметил, что волонтеров отбирали из числа будущих педагогов, медиков, строителей, архитекторов, инженеров. В ходе отбора организаторы проекты обращали внимание на добровольное желание студентов участвовать в благотворительной инициативе. По словам Артамонова, в волонтеры приняли тех, кто решил участвовать в проекте по велению души, а не за поощрение.
"Молодые люди, откликнувшиеся на проект, обладают большим сердцем. Помогать подопечным домов-интернатов – непростой труд, требующий терпения, внимания и эмпатии", – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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