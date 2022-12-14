https://ria.ru/20221214/volontery-1838673054.html

Липецкие волонтеры будут работать в домах престарелых

Липецкие волонтеры будут работать в домах престарелых - РИА Новости, 14.12.2022

Липецкие волонтеры будут работать в домах престарелых

Первые 70 волонтеров из числа студентов образовательных учреждений Липецкой области придут на работу в два крупнейших социальных учреждения области - Введенский РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:34

2022-12-14T17:34

2022-12-14T17:34

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Первые 70 волонтеров из числа студентов образовательных учреждений Липецкой области придут на работу в два крупнейших социальных учреждения области - Введенский геронтологический центр и Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, работа с волонтерами организована в рамках социального проекта "Шаг на встречу", разработанного региональным управлением социальной политики совместно с благотворительной ассоциацией "Больше чем добро". Молодые люди будут заниматься со стариками и инвалидами творчеством, гулять с ними, общаться, то есть возьмут на себя организацию их досуга.Губернатор отметил, что волонтеров отбирали из числа будущих педагогов, медиков, строителей, архитекторов, инженеров. В ходе отбора организаторы проекты обращали внимание на добровольное желание студентов участвовать в благотворительной инициативе. По словам Артамонова, в волонтеры приняли тех, кто решил участвовать в проекте по велению души, а не за поощрение."Молодые люди, откликнувшиеся на проект, обладают большим сердцем. Помогать подопечным домов-интернатов – непростой труд, требующий терпения, внимания и эмпатии", – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

https://ria.ru/20221209/detsad-1837516330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов