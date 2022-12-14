https://ria.ru/20221214/vino-1838646094.html
На Кубани пройдет фестиваль винной истории
На Кубани пройдет фестиваль винной истории - РИА Новости, 14.12.2022
На Кубани пройдет фестиваль винной истории
Фестиваль винной истории пройдет 17 декабря в кубанской столице, мероприятие соберёт на одной площадке не только ценителей напитка, но и людей, увлечённых... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:28
2022-12-14T16:28
2022-12-14T16:28
краснодарский край
новости - туризм
краснодарский край
вино
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КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Фестиваль винной истории пройдет 17 декабря в кубанской столице, мероприятие соберёт на одной площадке не только ценителей напитка, но и людей, увлечённых историей, путешествиями и изучением истории Краснодарского края, сообщило Минкурортов региона."Впервые "Фестиваль винной истории" состоялся в конце 2019 г. и собрал порядка 500 увлеченных вином и историей краснодарцев. В этом году мероприятие пройдёт 17 декабря в ТРК "Сити Центр" и соберёт не меньшее количество экспертов и любителей винной эстетики из разных областей", - говорится в сообщении.Уточняется, что в рамках фестиваля пройдут лекции на тему винной истории, роли вина в искусстве, тенденций в современном российском виноделии, кинопоказы и дегустации."Винный туризм является одним из наиболее востребованных, динамично развивающихся и перспективных. Виноградарством и виноделием в нашем регионе занимались ещё с античных времен. Природа создала для этого все условия. И неслучайно Краснодарский край занимает первое место по производству вина в России. Треть всех виноградников страны находится именно в Краснодарском крае", - пояснили в министерстве.В ведомстве напомнили, что в регионе несколько десятков виноделен совмещают производство вина с приёмом туристов, среди них есть как крупные предприятия полного цикла, так и микро-винодельни, которые предлагают "гаражные" вина в очень ограниченном количестве.Министерство уточнило, что за последние 2 года в крае начали принимать гостей пять новых объектов винного туризма: поместье "Шато Андре" в Крымском районе, Центр энологии "Шато Тамань" в Темрюкском районе, винодельня гравитационного типа "Скалистый берег" в Анапе, "Шато де Талю" в Геленджике и винодельня семейного типа "Lifar Wines" около Новороссийска.Ранее сообщалось, что в 2022 году на Кубани был разработан и утверждён национальный брендовый маршрут "Винные дороги Краснодарского края". В него вошли 20 виноделен региона. Программу разработали и утвердили в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".В маршруте предусмотрено более 200 объектов: гостиницы, агротуристические и винные комплексы, рестораны авторской кухни и локации античной истории. Это позволяет комбинировать туры с проживанием, питанием и экскурсиями в рамках объектов винного туризма различной продолжительности – от 2 до 7 дней.
https://ria.ru/20221125/vino-1834326203.html
https://ria.ru/20221209/protasov-1837370029.html
https://ria.ru/20221104/reyting-1829287841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, краснодарский край, вино
Краснодарский край, Новости - Туризм, Краснодарский край, Вино
На Кубани пройдет фестиваль винной истории
Фестиваль винной истории пройдет на Кубани 17 декабря
КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости.
Фестиваль винной истории пройдет 17 декабря в кубанской столице, мероприятие соберёт на одной площадке не только ценителей напитка, но и людей, увлечённых историей, путешествиями и изучением истории Краснодарского края, сообщило
Минкурортов региона.
"Впервые "Фестиваль винной истории" состоялся в конце 2019 г. и собрал порядка 500 увлеченных вином и историей краснодарцев. В этом году мероприятие пройдёт 17 декабря в ТРК "Сити Центр" и соберёт не меньшее количество экспертов и любителей винной эстетики из разных областей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках фестиваля пройдут лекции на тему винной истории, роли вина в искусстве, тенденций в современном российском виноделии, кинопоказы и дегустации.
"Винный туризм является одним из наиболее востребованных, динамично развивающихся и перспективных. Виноградарством и виноделием в нашем регионе занимались ещё с античных времен. Природа создала для этого все условия. И неслучайно Краснодарский край занимает первое место по производству вина в России. Треть всех виноградников страны находится именно в Краснодарском крае", - пояснили в министерстве.
В ведомстве напомнили, что в регионе несколько десятков виноделен совмещают производство вина с приёмом туристов, среди них есть как крупные предприятия полного цикла, так и микро-винодельни, которые предлагают "гаражные" вина в очень ограниченном количестве.
Министерство уточнило, что за последние 2 года в крае начали принимать гостей пять новых объектов винного туризма: поместье "Шато Андре" в Крымском районе
, Центр энологии "Шато Тамань" в Темрюкском районе
, винодельня гравитационного типа "Скалистый берег" в Анапе
, "Шато де Талю" в Геленджике
и винодельня семейного типа "Lifar Wines" около Новороссийска
.
Ранее сообщалось, что в 2022 году на Кубани был разработан и утверждён национальный брендовый маршрут "Винные дороги Краснодарского края". В него вошли 20 виноделен региона. Программу разработали и утвердили в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
В маршруте предусмотрено более 200 объектов: гостиницы, агротуристические и винные комплексы, рестораны авторской кухни и локации античной истории. Это позволяет комбинировать туры с проживанием, питанием и экскурсиями в рамках объектов винного туризма различной продолжительности – от 2 до 7 дней.