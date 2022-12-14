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Самарская прокуратура проверит видео, где учительница ударила ученика - РИА Новости, 14.12.2022
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Самарская прокуратура проверит видео, где учительница ударила ученика
Самарская прокуратура проверит видео, где учительница ударила ученика - РИА Новости, 14.12.2022
Самарская прокуратура проверит видео, где учительница ударила ученика
Прокуратура Самарской области организовала проверку после появления в соцсетях видео, на котором учительница ударила ученика, сообщила пресс-служба надзорного... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:05
2022-12-14T19:05
происшествия
отрадное
самарская область
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САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура Самарской области организовала проверку после появления в соцсетях видео, на котором учительница ударила ученика, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором педагог дает подзатыльник школьнику, после чего ученик встает и пытается толкнуть учительницу. В подписи к ролику указано, что инцидент произошел в школе в городе Отрадном Самарской области."Прокуратурой города Отрадного Самарской области организована проверка исполнения законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних в связи с размещенным в сети интернет видеоматериалом. На видеозаписи зафиксировано как учитель во время урока ударил ученика", - говорится в сообщении.По результатам проверки будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к административной и иной ответственности, добавили в надзорном ведомстве.
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происшествия, отрадное, самарская область
Происшествия, Отрадное, Самарская область
19:05 14.12.2022
 
Самарская прокуратура проверит видео, где учительница ударила ученика

Прокуратура Самарской области проверит видео, где учительница дает подзатыльник ученику

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Самару. Архивное фото
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САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура Самарской области организовала проверку после появления в соцсетях видео, на котором учительница ударила ученика, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором педагог дает подзатыльник школьнику, после чего ученик встает и пытается толкнуть учительницу. В подписи к ролику указано, что инцидент произошел в школе в городе Отрадном Самарской области.
"Прокуратурой города Отрадного Самарской области организована проверка исполнения законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних в связи с размещенным в сети интернет видеоматериалом. На видеозаписи зафиксировано как учитель во время урока ударил ученика", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к административной и иной ответственности, добавили в надзорном ведомстве.
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