https://ria.ru/20221214/video-1838708161.html
Самарская прокуратура проверит видео, где учительница ударила ученика
Самарская прокуратура проверит видео, где учительница ударила ученика - РИА Новости, 14.12.2022
Самарская прокуратура проверит видео, где учительница ударила ученика
Прокуратура Самарской области организовала проверку после появления в соцсетях видео, на котором учительница ударила ученика, сообщила пресс-служба надзорного... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:05
2022-12-14T19:05
2022-12-14T19:05
происшествия
отрадное
самарская область
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САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура Самарской области организовала проверку после появления в соцсетях видео, на котором учительница ударила ученика, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором педагог дает подзатыльник школьнику, после чего ученик встает и пытается толкнуть учительницу. В подписи к ролику указано, что инцидент произошел в школе в городе Отрадном Самарской области."Прокуратурой города Отрадного Самарской области организована проверка исполнения законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних в связи с размещенным в сети интернет видеоматериалом. На видеозаписи зафиксировано как учитель во время урока ударил ученика", - говорится в сообщении.По результатам проверки будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к административной и иной ответственности, добавили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20221010/deti-1822974186.html
отрадное
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, отрадное, самарская область
Происшествия, Отрадное, Самарская область
Самарская прокуратура проверит видео, где учительница ударила ученика
Прокуратура Самарской области проверит видео, где учительница дает подзатыльник ученику