https://ria.ru/20221214/video-1838708161.html

Самарская прокуратура проверит видео, где учительница ударила ученика

Самарская прокуратура проверит видео, где учительница ударила ученика - РИА Новости, 14.12.2022

Самарская прокуратура проверит видео, где учительница ударила ученика

Прокуратура Самарской области организовала проверку после появления в соцсетях видео, на котором учительница ударила ученика, сообщила пресс-служба надзорного... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T19:05

2022-12-14T19:05

2022-12-14T19:05

происшествия

отрадное

самарская область

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САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура Самарской области организовала проверку после появления в соцсетях видео, на котором учительница ударила ученика, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором педагог дает подзатыльник школьнику, после чего ученик встает и пытается толкнуть учительницу. В подписи к ролику указано, что инцидент произошел в школе в городе Отрадном Самарской области."Прокуратурой города Отрадного Самарской области организована проверка исполнения законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних в связи с размещенным в сети интернет видеоматериалом. На видеозаписи зафиксировано как учитель во время урока ударил ученика", - говорится в сообщении.По результатам проверки будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к административной и иной ответственности, добавили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20221010/deti-1822974186.html

отрадное

самарская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, отрадное, самарская область