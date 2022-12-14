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Путин заявил, что вакцинацию от гриппа надо продолжать - РИА Новости, 14.12.2022
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Путин заявил, что вакцинацию от гриппа надо продолжать
Путин заявил, что вакцинацию от гриппа надо продолжать - РИА Новости, 14.12.2022
Путин заявил, что вакцинацию от гриппа надо продолжать
Вакцинацию от гриппа надо продолжать и повышать иммунизацию населения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:08
2022-12-14T16:23
здоровье - общество
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вакцинацию от гриппа надо продолжать и повышать иммунизацию населения, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас зима длинная и начало весны тоже бывает холодным, поэтому вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней. Вы сказали, что в основном массовая вакцинация закончилась, все равно нужно внимательно следить за тем, что происходит и своевременно реагировать", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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здоровье - общество, общество, россия, владимир путин
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Владимир Путин
16:08 14.12.2022 (обновлено: 16:23 14.12.2022)
 
Путин заявил, что вакцинацию от гриппа надо продолжать

Президент Путин: вакцинацию от гриппа надо продолжать и повышать иммунизацию населения

© Фото : пресс-службы правительства МОВакцинация от гриппа в поликлинике
Вакцинация от гриппа в поликлинике - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : пресс-службы правительства МО
Вакцинация от гриппа в поликлинике. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вакцинацию от гриппа надо продолжать и повышать иммунизацию населения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас зима длинная и начало весны тоже бывает холодным, поэтому вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней. Вы сказали, что в основном массовая вакцинация закончилась, все равно нужно внимательно следить за тем, что происходит и своевременно реагировать", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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12 декабря, 11:22
 
Здоровье - ОбществоОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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