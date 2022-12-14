https://ria.ru/20221214/vaktsinatsiya-1838634825.html

Путин заявил, что вакцинацию от гриппа надо продолжать

Путин заявил, что вакцинацию от гриппа надо продолжать - РИА Новости, 14.12.2022

Путин заявил, что вакцинацию от гриппа надо продолжать

Вакцинацию от гриппа надо продолжать и повышать иммунизацию населения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:08

2022-12-14T16:08

2022-12-14T16:23

здоровье - общество

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вакцинацию от гриппа надо продолжать и повышать иммунизацию населения, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас зима длинная и начало весны тоже бывает холодным, поэтому вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней. Вы сказали, что в основном массовая вакцинация закончилась, все равно нужно внимательно следить за тем, что происходит и своевременно реагировать", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

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здоровье - общество, общество, россия, владимир путин