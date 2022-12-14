https://ria.ru/20221214/vaktsina-1838662112.html

Прививку от гриппа в Подмосковье сделали более 4,5 миллиона человек

Прививку от гриппа в Подмосковье сделали более 4,5 миллиона человек - РИА Новости, 14.12.2022

Прививку от гриппа в Подмосковье сделали более 4,5 миллиона человек

В Подмосковье завершилась кампания вакцинации от гриппа. Прививку сделали свыше 4,5 миллиона жителей региона. Из этого числа миллион человек старше 60 лет,... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:02

2022-12-14T17:02

2022-12-14T17:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Подмосковье завершилась кампания вакцинации от гриппа. Прививку сделали свыше 4,5 миллиона жителей региона. Из этого числа миллион человек старше 60 лет, сообщил телеканал "360"."Вакцинация — главный способ защиты от гриппа и его опасных осложнений. Особенно важно сделать прививку больным хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста, поскольку они находятся в группе риска", — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.На данный момент в регионе наблюдается рост числа заболевших. Жители региона могут вызвать врача на дом при температуре выше 39 градусов. Для этого необходимо позвонить по номеру 112. При кашле, насморке и температуре ниже 38 градусов можно обратиться в кабинеты неотложной помощи в поликлинике. Для посещения врача не требуется предварительная запись.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)