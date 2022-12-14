https://ria.ru/20221214/vaktsina-1838530715.html

Россия передала Киргизии 350 тысяч доз вакцины от гепатита B

Россия передала Киргизии 350 тысяч доз вакцины от гепатита B - РИА Новости, 14.12.2022

Россия передала Киргизии 350 тысяч доз вакцины от гепатита B

Россия передала Киргизии 350 тысяч доз вакцины от гепатита B, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе российского посольства в Бишкеке. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:17

2022-12-14T11:17

2022-12-14T11:17

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БИШКЕК, 14 дек - РИА Новости. Россия передала Киргизии 350 тысяч доз вакцины от гепатита B, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе российского посольства в Бишкеке."Россия передала Кыргызстану автомобиль "Вакцинатор" и девять мобильных клиник на базе КАМАЗа. Предоставлены 350 тысяч доз вакцин от гепатита В, 225 тысяч экспресс-тестов на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, 350 тысяч экземпляров различных наименований информационных материалов", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, в рамках кампании по вакцинации взрослого населения от гепатита В в течение 2022-2023 годов планируется иммунизировать 150 тысяч человек. Уточняется, что вакцинация будет полностью бесплатной для населения."Вакцинация проводится в рамках финансируемой Российской Федерацией программы технической помощи странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии в борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями", - подчеркнули в диппредставительстве.

https://ria.ru/20221212/vaktsina-1837943044.html

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здоровье - общество, россия, киргизия, бишкек