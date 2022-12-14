https://ria.ru/20221214/ukraina-1838630316.html

Шмыгаль заявил, что проблема с энергетикой затронула 12 миллиардов человек

Шмыгаль заявил, что проблема с энергетикой затронула 12 миллиардов человек - РИА Новости, 14.12.2022

Шмыгаль заявил, что проблема с энергетикой затронула 12 миллиардов человек

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя проблему с энергообеспечением в стране, оговорился, заявив, что ситуация затронула более 12 миллиардов... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:00

2022-12-14T16:00

2022-12-14T16:00

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя проблему с энергообеспечением в стране, оговорился, заявив, что ситуация затронула более 12 миллиардов украинцев, что значительно превышает численность всего населения Земли. В середине ноября ООН сообщила о том, что число людей на Земле достигло 8 миллиардов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, денис шмыгаль, украина, ситуация в днр и лнр