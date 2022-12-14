Шмыгаль заявил, что проблема с энергетикой затронула 12 миллиардов человек
Премьер Украины Шмыгаль заявил, что проблема с энергетикой затронула 12 миллиардов человек
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя проблему с энергообеспечением в стране, оговорился, заявив, что ситуация затронула более 12 миллиардов украинцев, что значительно превышает численность всего населения Земли. В середине ноября ООН сообщила о том, что число людей на Земле достигло 8 миллиардов.
"Более 12 миллиардов людей страдают. У них нет света, или свет дается на несколько часов в день", - заявил Шмыгаль в интервью Блумберг. При этом он говорил на английском языке.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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