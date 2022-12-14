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Шмыгаль заявил, что проблема с энергетикой затронула 12 миллиардов человек - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/ukraina-1838630316.html
Шмыгаль заявил, что проблема с энергетикой затронула 12 миллиардов человек
Шмыгаль заявил, что проблема с энергетикой затронула 12 миллиардов человек - РИА Новости, 14.12.2022
Шмыгаль заявил, что проблема с энергетикой затронула 12 миллиардов человек
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя проблему с энергообеспечением в стране, оговорился, заявив, что ситуация затронула более 12 миллиардов... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:00
2022-12-14T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя проблему с энергообеспечением в стране, оговорился, заявив, что ситуация затронула более 12 миллиардов украинцев, что значительно превышает численность всего населения Земли. В середине ноября ООН сообщила о том, что число людей на Земле достигло 8 миллиардов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, денис шмыгаль, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:00 14.12.2022
 
Шмыгаль заявил, что проблема с энергетикой затронула 12 миллиардов человек

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что проблема с энергетикой затронула 12 миллиардов человек

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя проблему с энергообеспечением в стране, оговорился, заявив, что ситуация затронула более 12 миллиардов украинцев, что значительно превышает численность всего населения Земли. В середине ноября ООН сообщила о том, что число людей на Земле достигло 8 миллиардов.
"Более 12 миллиардов людей страдают. У них нет света, или свет дается на несколько часов в день", - заявил Шмыгаль в интервью Блумберг. При этом он говорил на английском языке.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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