https://ria.ru/20221214/ukraina-1838573712.html

Италия направит Украине десять миллионов евро на помощь населению

Италия направит Украине десять миллионов евро на помощь населению - РИА Новости, 14.12.2022

Италия направит Украине десять миллионов евро на помощь населению

Италия направит на помощь населению Украины 10 миллионов евро, заявил вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:17

2022-12-14T13:17

2022-12-14T13:32

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италия

украина

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РИМ, 14 дек – РИА Новости. Италия направит на помощь населению Украины 10 миллионов евро, заявил вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни."(На донорской конференции в Париже – ред.) речь идет о помощи гражданскому населению. Италия решила направить еще 10 миллионов евро", - заявил он, выступая в Сенате на мероприятии, посвященному вручению премии Андрея Сахарова.По словам министра, Италия уже направила на Украине более 50 тонн электрооборудования.

https://ria.ru/20221213/zima-1838367062.html

италия

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, италия, украина