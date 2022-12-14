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Италия направит Украине десять миллионов евро на помощь населению - РИА Новости, 14.12.2022
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Италия направит Украине десять миллионов евро на помощь населению
Италия направит Украине десять миллионов евро на помощь населению - РИА Новости, 14.12.2022
Италия направит Украине десять миллионов евро на помощь населению
Италия направит на помощь населению Украины 10 миллионов евро, заявил вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:17
2022-12-14T13:32
в мире
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украина
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РИМ, 14 дек – РИА Новости. Италия направит на помощь населению Украины 10 миллионов евро, заявил вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни."(На донорской конференции в Париже – ред.) речь идет о помощи гражданскому населению. Италия решила направить еще 10 миллионов евро", - заявил он, выступая в Сенате на мероприятии, посвященному вручению премии Андрея Сахарова.По словам министра, Италия уже направила на Украине более 50 тонн электрооборудования.
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в мире, италия, украина
В мире, Италия, Украина
13:17 14.12.2022 (обновлено: 13:32 14.12.2022)
 
Италия направит Украине десять миллионов евро на помощь населению

Глава МИД Италии Таяни: страна направит Украине десять миллионов евро на помощь населению

© Flickr / Floris M. OosterveldФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Flickr / Floris M. Oosterveld
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 14 дек – РИА Новости. Италия направит на помощь населению Украины 10 миллионов евро, заявил вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни.
"(На донорской конференции в Париже – ред.) речь идет о помощи гражданскому населению. Италия решила направить еще 10 миллионов евро", - заявил он, выступая в Сенате на мероприятии, посвященному вручению премии Андрея Сахарова.
По словам министра, Италия уже направила на Украине более 50 тонн электрооборудования.
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