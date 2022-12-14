https://ria.ru/20221214/ukraina-1838573712.html
Италия направит Украине десять миллионов евро на помощь населению
Италия направит Украине десять миллионов евро на помощь населению - РИА Новости, 14.12.2022
Италия направит Украине десять миллионов евро на помощь населению
Италия направит на помощь населению Украины 10 миллионов евро, заявил вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:17
2022-12-14T13:17
2022-12-14T13:32
в мире
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украина
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РИМ, 14 дек – РИА Новости. Италия направит на помощь населению Украины 10 миллионов евро, заявил вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни."(На донорской конференции в Париже – ред.) речь идет о помощи гражданскому населению. Италия решила направить еще 10 миллионов евро", - заявил он, выступая в Сенате на мероприятии, посвященному вручению премии Андрея Сахарова.По словам министра, Италия уже направила на Украине более 50 тонн электрооборудования.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, украина
13:17 14.12.2022 (обновлено: 13:32 14.12.2022)
Италия направит Украине десять миллионов евро на помощь населению
Глава МИД Италии Таяни: страна направит Украине десять миллионов евро на помощь населению