https://ria.ru/20221214/ukraina-1838544073.html

СБУ заявила о "контрразведывательных мероприятиях" на объектах УПЦ

СБУ заявила о "контрразведывательных мероприятиях" на объектах УПЦ - РИА Новости, 14.12.2022

СБУ заявила о "контрразведывательных мероприятиях" на объектах УПЦ

Служба безопасности Украины заявила, что проводит "контрразведывательные мероприятия" на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в восьми... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:58

2022-12-14T11:58

2022-12-14T12:21

украина

херсонская область

служба безопасности украины

религия

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

религия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что проводит "контрразведывательные мероприятия" на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в восьми областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Херсонской области."Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровненской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным СБУ, речь идет о Свято-Покровской церкви и Кафедральном Свято-Воздвиженском соборе в Ужгороде, Свято-Троицком храме во Львове, Свято-Васильевском соборе в городе Овруч Житомирской области, Свято- Успенском мужском монастыре в Ровненском районе. В целом СБУ проводит проверки на 19 объектах УПЦ.СБУ провела 22 ноября "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.

https://ria.ru/20221214/upts-1838500513.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, херсонская область , служба безопасности украины, религия, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь