11:58 14.12.2022 (обновлено: 12:21 14.12.2022)
СБУ заявила о "контрразведывательных мероприятиях" на объектах УПЦ
СБУ заявила о контрразведывательных мероприятиях на объектах УПЦ в восьми областях Украины
© Фото : СБУСотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ)
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что проводит "контрразведывательные мероприятия" на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в восьми областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Херсонской области.
"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровненской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным СБУ, речь идет о Свято-Покровской церкви и Кафедральном Свято-Воздвиженском соборе в Ужгороде, Свято-Троицком храме во Львове, Свято-Васильевском соборе в городе Овруч Житомирской области, Свято- Успенском мужском монастыре в Ровненском районе. В целом СБУ проводит проверки на 19 объектах УПЦ.
СБУ провела 22 ноября "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
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