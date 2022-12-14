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Спасатели нашли туриста, потерявшегося в горах Сочи
Спасатели нашли туриста, потерявшегося в горах Сочи - РИА Новости, 14.12.2022
Спасатели нашли туриста, потерявшегося в горах Сочи
Потерявшийся в горах Сочи турист найден, он не травмирован, но очень устал, сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:14
2022-12-14T17:14
2022-12-14T17:21
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СОЧИ, 14 дек – РИА Новости. Потерявшийся в горах Сочи турист найден, он не травмирован, но очень устал, сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.Мужчину искали три дня. В поход к хребтам Алек и Ажек он с приятелем отправился 9 декабря. В процессе мужчины решили разделиться и пойти по разным маршрутам, вернуться оба должны были 11 декабря. Однако пропавший, отправившись в район горы Семеновский Шпиль через хребет Алек, перестал выходить на связь.Во вторник с мужчиной удалось связаться, но он не смог назвать свое местоположение, поэтому в среду спасатели приняли решение расширить площадь поиска и задействовать частный вертолёт поисковой группы "Лиза Алерт"."Пропавший турист обнаружен спасателями на хребте Ажек в 800 метрах от слияния рек Ушхо и Сочи - на правом берегу реки Ушхо. Мужчина не травмирован, может идти самостоятельно, но очень устал", - говорится в сообщении.В настоящее время спасатели ведут 40-летнего жителя Сочи к эко-поселению "Ажек".
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сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм
Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
17:14 14.12.2022 (обновлено: 17:21 14.12.2022)
Спасатели нашли туриста, потерявшегося в горах Сочи
В горах Сочи сотрудники МЧС спасли туриста, которого искали три дня
СОЧИ, 14 дек – РИА Новости. Потерявшийся в горах Сочи турист найден, он не травмирован, но очень устал, сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
Мужчину искали три дня. В поход к хребтам Алек и Ажек он с приятелем отправился 9 декабря. В процессе мужчины решили разделиться и пойти по разным маршрутам, вернуться оба должны были 11 декабря. Однако пропавший, отправившись в район горы Семеновский Шпиль через хребет Алек, перестал выходить на связь.
Во вторник с мужчиной удалось связаться, но он не смог назвать свое местоположение, поэтому в среду спасатели приняли решение расширить площадь поиска и задействовать частный вертолёт поисковой группы "Лиза Алерт".
"Пропавший турист обнаружен спасателями на хребте Ажек в 800 метрах от слияния рек Ушхо и Сочи - на правом берегу реки Ушхо. Мужчина не травмирован, может идти самостоятельно, но очень устал", - говорится в сообщении.
В настоящее время спасатели ведут 40-летнего жителя Сочи к эко-поселению "Ажек".