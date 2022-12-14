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Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря - РИА Новости, 14.12.2022
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Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря
Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря - РИА Новости, 14.12.2022
Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря
Пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России совершила плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:50
2022-12-14T18:16
японское море
россия
ту-95мс
безопасность
воздушно-космические силы россии
су-30см
су-35с
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России совершила плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны.Экипажи Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа обеспечили истребительное сопровождение.Самолеты дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Мирового океана. Все полеты выполняются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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японское море, россия, ту-95мс, безопасность, воздушно-космические силы россии, су-30см, су-35с
Японское море, Россия, Ту-95МС, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Су-30СМ, Су-35С
11:50 14.12.2022 (обновлено: 18:16 14.12.2022)
 
Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря

Два ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России совершила плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны.
"Продолжительность полета составила более семи часов", — уточнили в ведомстве.
Экипажи Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа обеспечили истребительное сопровождение.
Самолеты дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Мирового океана.
Все полеты выполняются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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12 декабря, 17:57
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Японское мореРоссияТу-95МСБезопасностьВоздушно-космические силы РоссииСу-30СМСу-35С
 
 
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