https://ria.ru/20221214/tu-95-1838540148.html

Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря

Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря - РИА Новости, 14.12.2022

Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря

Пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России совершила плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:50

2022-12-14T11:50

2022-12-14T18:16

японское море

россия

ту-95мс

безопасность

воздушно-космические силы россии

су-30см

су-35с

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России совершила плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны.Экипажи Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа обеспечили истребительное сопровождение.Самолеты дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Мирового океана. Все полеты выполняются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20221212/samolet-1838149280.html

японское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

японское море, россия, ту-95мс, безопасность, воздушно-космические силы россии, су-30см, су-35с