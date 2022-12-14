https://ria.ru/20221214/tu-95-1838540148.html
Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря
Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря - РИА Новости, 14.12.2022
Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря
Пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России совершила плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:50
2022-12-14T11:50
2022-12-14T18:16
японское море
россия
ту-95мс
безопасность
воздушно-космические силы россии
су-30см
су-35с
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России совершила плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны.Экипажи Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа обеспечили истребительное сопровождение.Самолеты дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Мирового океана. Все полеты выполняются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20221212/samolet-1838149280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
японское море, россия, ту-95мс, безопасность, воздушно-космические силы россии, су-30см, су-35с
Японское море, Россия, Ту-95МС, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Су-30СМ, Су-35С
11:50 14.12.2022 (обновлено: 18:16 14.12.2022)
Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря
Два ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря