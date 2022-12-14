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В Винницкой и Житомирской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/trevoga-1838492908.html
В Винницкой и Житомирской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Винницкой и Житомирской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2022
В Винницкой и Житомирской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная объявлена в Винницкой и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T07:13
2022-12-14T07:20
специальная военная операция на украине
в мире
житомирская область
украина
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Воздушная объявлена в Винницкой и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.Согласно данным, тревога объявлена практически одновременно – в 5.57 (6.57 мск).Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Киеве и области.
https://ria.ru/20221213/trevoga-1838364803.html
житомирская область
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в мире, житомирская область, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомирская область, Украина, Киев
07:13 14.12.2022 (обновлено: 07:20 14.12.2022)
 
В Винницкой и Житомирской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Винницкой и Житомирской областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома на Украине
Многоквартирные дома на Украине - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Воздушная объявлена в Винницкой и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.
Согласно данным, тревога объявлена практически одновременно – в 5.57 (6.57 мск).
Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Киеве и области.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 15:48Специальная военная операция на Украине
Воздушную тревогу объявили почти на всей территории Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖитомирская областьУкраинаКиев
 
 
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