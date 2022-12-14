https://ria.ru/20221214/trevoga-1838492908.html

В Винницкой и Житомирской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Винницкой и Житомирской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2022

В Винницкой и Житомирской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная объявлена в Винницкой и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T07:13

2022-12-14T07:13

2022-12-14T07:20

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Воздушная объявлена в Винницкой и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.Согласно данным, тревога объявлена практически одновременно – в 5.57 (6.57 мск).Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Киеве и области.

https://ria.ru/20221213/trevoga-1838364803.html

житомирская область

украина

киев

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в мире, житомирская область, украина, киев