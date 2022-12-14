https://ria.ru/20221214/trevoga-1838492908.html
В Винницкой и Житомирской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Винницкой и Житомирской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2022
В Винницкой и Житомирской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная объявлена в Винницкой и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T07:13
2022-12-14T07:13
2022-12-14T07:20
специальная военная операция на украине
в мире
житомирская область
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831770804_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_6758ff43349d94eaba2c8bd1dca20cae.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Воздушная объявлена в Винницкой и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.Согласно данным, тревога объявлена практически одновременно – в 5.57 (6.57 мск).Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Киеве и области.
https://ria.ru/20221213/trevoga-1838364803.html
житомирская область
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831770804_9:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_7458c392a96f4f74b5a331d99f49883f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, житомирская область, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомирская область, Украина, Киев
07:13 14.12.2022 (обновлено: 07:20 14.12.2022)
В Винницкой и Житомирской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Винницкой и Житомирской областях Украины объявили воздушную тревогу