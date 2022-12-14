https://ria.ru/20221214/trevoga-1838491703.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2022
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киеве, сообщает в среду столичная городская военная администрация. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T06:59
2022-12-14T06:59
2022-12-14T07:05
киев
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, сообщает в среду столичная городская военная администрация.Согласно данным, тревога в Киеве объявлена в 5.55 (6.55 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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киев, в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, вооруженные силы рф
Киев, Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы РФ
06:59 14.12.2022 (обновлено: 07:05 14.12.2022)
В Киеве объявили воздушную тревогу
Городская военная администрация Киева сообщила об объявлении в городе воздушной тревоги