https://ria.ru/20221214/svet-1838497683.html
В Одесской области продолжаются отключения света
В Одесской области продолжаются отключения света - РИА Новости, 14.12.2022
В Одесской области продолжаются отключения света
Экстренные и аварийные отключения света продолжаются в Одесской области в среду, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:17
2022-12-14T08:17
2022-12-14T08:17
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
одесская область
одесса
вооруженные силы рф
дтэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18957/01/189570155_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0e0c0dc6d2dcbb687c3523e8a9ed4ea0.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Экстренные и аварийные отключения света продолжаются в Одесской области в среду, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК.Ранее департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности одесской областной военной администрации заявил, что на восстановление энергетических объектов региона может уйти до нескольких месяцев. ДТЭК уточнила, что это касается лишь полного восстановления высоковольтных сетей и подстанций."Сейчас в Одессе происходят аварийные отключения света. В области продолжаются экстренные отключения. Энергетики ДТЭК и НЭК "Укрэнерго" уже делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей Одесской области", - сообщается на сайте ДТЭК.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221214/trevoga-1838492908.html
https://ria.ru/20221214/pushilin-1838497306.html
одесская область
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18957/01/189570155_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f8c3a1f05197e9c533c035e43f8c11a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, одесская область, одесса, вооруженные силы рф, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Одесская область, Одесса, Вооруженные силы РФ, ДТЭК
В Одесской области продолжаются отключения света
ДТЭК: в Одесской области продолжаются аварийные и экстренные отключения света