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В Одесской области продолжаются отключения света - РИА Новости, 14.12.2022
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https://ria.ru/20221214/svet-1838497683.html
В Одесской области продолжаются отключения света
В Одесской области продолжаются отключения света - РИА Новости, 14.12.2022
В Одесской области продолжаются отключения света
Экстренные и аварийные отключения света продолжаются в Одесской области в среду, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:17
2022-12-14T08:17
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
одесская область
одесса
вооруженные силы рф
дтэк
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Экстренные и аварийные отключения света продолжаются в Одесской области в среду, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК.Ранее департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности одесской областной военной администрации заявил, что на восстановление энергетических объектов региона может уйти до нескольких месяцев. ДТЭК уточнила, что это касается лишь полного восстановления высоковольтных сетей и подстанций."Сейчас в Одессе происходят аварийные отключения света. В области продолжаются экстренные отключения. Энергетики ДТЭК и НЭК "Укрэнерго" уже делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей Одесской области", - сообщается на сайте ДТЭК.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221214/trevoga-1838492908.html
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одесская область
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в мире, жкх, одесская область, одесса, вооруженные силы рф, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Одесская область, Одесса, Вооруженные силы РФ, ДТЭК
08:17 14.12.2022
 
В Одесской области продолжаются отключения света

ДТЭК: в Одесской области продолжаются аварийные и экстренные отключения света

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Экстренные и аварийные отключения света продолжаются в Одесской области в среду, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК.
Ранее департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности одесской областной военной администрации заявил, что на восстановление энергетических объектов региона может уйти до нескольких месяцев. ДТЭК уточнила, что это касается лишь полного восстановления высоковольтных сетей и подстанций.
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"Сейчас в Одессе происходят аварийные отключения света. В области продолжаются экстренные отключения. Энергетики ДТЭК и НЭК "Укрэнерго" уже делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей Одесской области", - сообщается на сайте ДТЭК.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХОдесская областьОдессаВооруженные силы РФДТЭК
 
 
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