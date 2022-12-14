https://ria.ru/20221214/svet-1838497683.html

В Одесской области продолжаются отключения света

В Одесской области продолжаются отключения света - РИА Новости, 14.12.2022

В Одесской области продолжаются отключения света

Экстренные и аварийные отключения света продолжаются в Одесской области в среду, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T08:17

2022-12-14T08:17

2022-12-14T08:17

специальная военная операция на украине

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дтэк

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Экстренные и аварийные отключения света продолжаются в Одесской области в среду, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК.Ранее департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности одесской областной военной администрации заявил, что на восстановление энергетических объектов региона может уйти до нескольких месяцев. ДТЭК уточнила, что это касается лишь полного восстановления высоковольтных сетей и подстанций."Сейчас в Одессе происходят аварийные отключения света. В области продолжаются экстренные отключения. Энергетики ДТЭК и НЭК "Укрэнерго" уже делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей Одесской области", - сообщается на сайте ДТЭК.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221214/trevoga-1838492908.html

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