https://ria.ru/20221214/svatovo-1838500670.html

Киев готовит диверсии на Сватовском направлении, заявили в ЛНР

Киев готовит диверсии на Сватовском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.12.2022

Киев готовит диверсии на Сватовском направлении, заявили в ЛНР

Украина готовит провокации на Сватовском направлении из-за военных неудач, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T08:53

2022-12-14T08:53

2022-12-14T10:28

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей марочко

сша

луганская народная республика

вооруженные силы украины

народная милиция лнр

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ЛУГАНСК, 14 дек — РИА Новости. Украина готовит провокации на Сватовском направлении из-за военных неудач, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.Он уточнил, что целями для диверсий могут стать государственные учреждения, инфраструктурные объекты и транспортные развязки.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на этом участке, который имеет стратегически важное значение.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221212/lnr-1837955305.html

сша

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, андрей марочко, сша, луганская народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр