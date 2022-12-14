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Киев готовит диверсии на Сватовском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/svatovo-1838500670.html
Киев готовит диверсии на Сватовском направлении, заявили в ЛНР
Киев готовит диверсии на Сватовском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.12.2022
Киев готовит диверсии на Сватовском направлении, заявили в ЛНР
Украина готовит провокации на Сватовском направлении из-за военных неудач, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:53
2022-12-14T10:28
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей марочко
сша
луганская народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 14 дек — РИА Новости. Украина готовит провокации на Сватовском направлении из-за военных неудач, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.Он уточнил, что целями для диверсий могут стать государственные учреждения, инфраструктурные объекты и транспортные развязки.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на этом участке, который имеет стратегически важное значение.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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безопасность, андрей марочко, сша, луганская народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Марочко, США, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ЛНР
08:53 14.12.2022 (обновлено: 10:28 14.12.2022)
 
Киев готовит диверсии на Сватовском направлении, заявили в ЛНР

Офицер НМ ЛНР Марочко: спецслужбы США и ВСУ готовят диверсии на Сватовском направлении

© AFP 2022 / Ihor TkachovУкраинские военные возле реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" на линии соприкосновения
Украинские военные возле реактивной системы залпового огня БМ-21 Град на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / Ihor Tkachov
Украинские военные возле реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" на линии соприкосновения. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 дек — РИА Новости. Украина готовит провокации на Сватовском направлении из-за военных неудач, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

"Ввиду длительных безуспешных действий на Сватовском направлении, спецслужбы США и Киева предлагают начать террористическую деятельность в данном районе", — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что целями для диверсий могут стать государственные учреждения, инфраструктурные объекты и транспортные развязки.
Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на этом участке, который имеет стратегически важное значение.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
Украинская САУ Гвоздика - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 08:41Специальная военная операция на Украине
Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей МарочкоСШАЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНародная милиция ЛНР
 
 
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