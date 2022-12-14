https://ria.ru/20221214/svatovo-1838500670.html
Киев готовит диверсии на Сватовском направлении, заявили в ЛНР
Киев готовит диверсии на Сватовском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.12.2022
Киев готовит диверсии на Сватовском направлении, заявили в ЛНР
Украина готовит провокации на Сватовском направлении из-за военных неудач, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:53
2022-12-14T08:53
2022-12-14T10:28
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей марочко
сша
луганская народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 14 дек — РИА Новости. Украина готовит провокации на Сватовском направлении из-за военных неудач, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.Он уточнил, что целями для диверсий могут стать государственные учреждения, инфраструктурные объекты и транспортные развязки.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на этом участке, который имеет стратегически важное значение.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221212/lnr-1837955305.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, андрей марочко, сша, луганская народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Марочко, США, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ЛНР
08:53 14.12.2022 (обновлено: 10:28 14.12.2022)
Киев готовит диверсии на Сватовском направлении, заявили в ЛНР
Офицер НМ ЛНР Марочко: спецслужбы США и ВСУ готовят диверсии на Сватовском направлении