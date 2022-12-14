https://ria.ru/20221214/sugroby-1838532406.html

В Москве сугробы выросли до 16-19 сантиметров

В Москве сугробы выросли до 16-19 сантиметров - РИА Новости, 14.12.2022

В Москве сугробы выросли до 16-19 сантиметров

Сугробы в Москве из-за снегопадов выросли до 16-19 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:21

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2022-12-14T11:29

общество

евгений тишковец

москва

можайск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сугробы в Москве из-за снегопадов выросли до 16-19 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате аномальных снегопадов в Москве на базовой метеостанции ВДНХ сугробы выросли с 5 до 16 сантиметров, в Тушино - до 18 сантиметров, на Балчуге - до 19 сантиметров. Это климатические показатели конца декабря-начала января", - рассказал Тишковец.Он отметил, что самый высокий снежный покров в Подмосковье образовался в Можайске и в районе Истры - по 24 сантиметра, в Черустях и Коломне – по 26 сантиметров, такие сугробы по многолетним наблюдениям бывают в середине зимы.

https://realty.ria.ru/20221214/trotuary-1838288619.html

москва

можайск

московская область (подмосковье)

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общество, евгений тишковец, москва, можайск, московская область (подмосковье)