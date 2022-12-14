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В Москве сугробы выросли до 16-19 сантиметров - РИА Новости, 14.12.2022
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В Москве сугробы выросли до 16-19 сантиметров
В Москве сугробы выросли до 16-19 сантиметров - РИА Новости, 14.12.2022
В Москве сугробы выросли до 16-19 сантиметров
Сугробы в Москве из-за снегопадов выросли до 16-19 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:21
2022-12-14T11:29
общество
евгений тишковец
москва
можайск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сугробы в Москве из-за снегопадов выросли до 16-19 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате аномальных снегопадов в Москве на базовой метеостанции ВДНХ сугробы выросли с 5 до 16 сантиметров, в Тушино - до 18 сантиметров, на Балчуге - до 19 сантиметров. Это климатические показатели конца декабря-начала января", - рассказал Тишковец.Он отметил, что самый высокий снежный покров в Подмосковье образовался в Можайске и в районе Истры - по 24 сантиметра, в Черустях и Коломне – по 26 сантиметров, такие сугробы по многолетним наблюдениям бывают в середине зимы.
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москва
можайск
московская область (подмосковье)
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общество, евгений тишковец, москва, можайск, московская область (подмосковье)
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Можайск, Московская область (Подмосковье)
11:21 14.12.2022 (обновлено: 11:29 14.12.2022)
 
В Москве сугробы выросли до 16-19 сантиметров

Специалист "Фобоса" Тишковец: сугробы в Москве выросли до 16-19 сантиметров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРаботник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади
Работник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Работник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сугробы в Москве из-за снегопадов выросли до 16-19 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате аномальных снегопадов в Москве на базовой метеостанции ВДНХ сугробы выросли с 5 до 16 сантиметров, в Тушино - до 18 сантиметров, на Балчуге - до 19 сантиметров. Это климатические показатели конца декабря-начала января", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что самый высокий снежный покров в Подмосковье образовался в Можайске и в районе Истры - по 24 сантиметра, в Черустях и Коломне – по 26 сантиметров, такие сугробы по многолетним наблюдениям бывают в середине зимы.
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ОбществоЕвгений ТишковецМоскваМожайскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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