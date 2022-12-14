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В Ярославской области будут строить по миллиону "квадратов" в год - РИА Новости, 14.12.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20221214/stroitelstvo-1838653098.html
В Ярославской области будут строить по миллиону "квадратов" в год
В Ярославской области будут строить по миллиону "квадратов" в год - РИА Новости, 14.12.2022
В Ярославской области будут строить по миллиону "квадратов" в год
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о планах строительства в регионе не менее 1 миллиона квадратных метров жилья в год. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:40
2022-12-14T16:40
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
россия
ярославль
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о планах строительства в регионе не менее 1 миллиона квадратных метров жилья в год.Пресс-служба правительства Ярославской области информирует, что вопрос строительства жилья обсуждался на заседании правительства региона, которое провел губернатор Михаил Евраев.На заседании озвучили, что за 10 месяцев этого года в Ярославской области построено 729 тысяч квадратных метров жилья. Рост к аналогичному периоду 2021-го года – 12%. Всего до конца года по соглашению с Минстроем России в регионе будет введено в эксплуатацию 770 тысяч квадратных метров жилья."Строительство должно быть одним из серьезнейших направлений развития Ярославской области. Несмотря на сложную ситуацию в стране, нам необходимо поступательно двигаться к достижению показателя в 1 миллион квадратных метров ежегодно вводимого жилья. Чем больше мы построим, тем будет лучше для жителей региона" - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.На заседании отмечалось, что лидерами по строительству жилья являются Ярославль и Ярославский район, где по итогам года будет введено 253 и 260 тысяч квадратных метров соответственно. В 2022 году удалось восстановить права 533 дольщиков семи проблемных домов. В следующем году работа будет продолжена."По четырем домам выплачены компенсации через федеральный Фонд развития территорий, по двум предоставлены квартиры в других домах. Один дом был достроен. Остается решить проблему еще по семи объектам, и это планируется сделать до конца 2023 года", – цитирует пресс-служба областного правительства и. о. директора департамента строительства региона Сергея Гончара.
https://ria.ru/20221213/shkola21-1838400273.html
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михаил евраев, ярославская область, россия, ярославль, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область, Россия, Ярославль, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
16:40 14.12.2022
 
В Ярославской области будут строить по миллиону "квадратов" в год

В Ярославской области планируют строить не менее миллиона квадратных метров жилья в год

© Pixabay / FoYuЗима в Ярославле
Зима в Ярославле - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Pixabay / FoYu
Зима в Ярославле. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о планах строительства в регионе не менее 1 миллиона квадратных метров жилья в год.
Пресс-служба правительства Ярославской области информирует, что вопрос строительства жилья обсуждался на заседании правительства региона, которое провел губернатор Михаил Евраев.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и глава Сбербанка Герман Греф во время подписания соглашения о сотрудничестве в сфере информационных технологий - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 16:59Ярославская область
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На заседании озвучили, что за 10 месяцев этого года в Ярославской области построено 729 тысяч квадратных метров жилья. Рост к аналогичному периоду 2021-го года – 12%. Всего до конца года по соглашению с Минстроем России в регионе будет введено в эксплуатацию 770 тысяч квадратных метров жилья.
"Строительство должно быть одним из серьезнейших направлений развития Ярославской области. Несмотря на сложную ситуацию в стране, нам необходимо поступательно двигаться к достижению показателя в 1 миллион квадратных метров ежегодно вводимого жилья. Чем больше мы построим, тем будет лучше для жителей региона" - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
На заседании отмечалось, что лидерами по строительству жилья являются Ярославль и Ярославский район, где по итогам года будет введено 253 и 260 тысяч квадратных метров соответственно. В 2022 году удалось восстановить права 533 дольщиков семи проблемных домов. В следующем году работа будет продолжена.
"По четырем домам выплачены компенсации через федеральный Фонд развития территорий, по двум предоставлены квартиры в других домах. Один дом был достроен. Остается решить проблему еще по семи объектам, и это планируется сделать до конца 2023 года", – цитирует пресс-служба областного правительства и. о. директора департамента строительства региона Сергея Гончара.
Ярославль - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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Ярославская областьМихаил ЕвраевЯрославская областьРоссияЯрославльМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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