https://ria.ru/20221214/stroitelstvo-1838653098.html

В Ярославской области будут строить по миллиону "квадратов" в год

В Ярославской области будут строить по миллиону "квадратов" в год - РИА Новости, 14.12.2022

В Ярославской области будут строить по миллиону "квадратов" в год

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о планах строительства в регионе не менее 1 миллиона квадратных метров жилья в год. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:40

2022-12-14T16:40

2022-12-14T16:40

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

россия

ярославль

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о планах строительства в регионе не менее 1 миллиона квадратных метров жилья в год.Пресс-служба правительства Ярославской области информирует, что вопрос строительства жилья обсуждался на заседании правительства региона, которое провел губернатор Михаил Евраев.На заседании озвучили, что за 10 месяцев этого года в Ярославской области построено 729 тысяч квадратных метров жилья. Рост к аналогичному периоду 2021-го года – 12%. Всего до конца года по соглашению с Минстроем России в регионе будет введено в эксплуатацию 770 тысяч квадратных метров жилья."Строительство должно быть одним из серьезнейших направлений развития Ярославской области. Несмотря на сложную ситуацию в стране, нам необходимо поступательно двигаться к достижению показателя в 1 миллион квадратных метров ежегодно вводимого жилья. Чем больше мы построим, тем будет лучше для жителей региона" - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.На заседании отмечалось, что лидерами по строительству жилья являются Ярославль и Ярославский район, где по итогам года будет введено 253 и 260 тысяч квадратных метров соответственно. В 2022 году удалось восстановить права 533 дольщиков семи проблемных домов. В следующем году работа будет продолжена."По четырем домам выплачены компенсации через федеральный Фонд развития территорий, по двум предоставлены квартиры в других домах. Один дом был достроен. Остается решить проблему еще по семи объектам, и это планируется сделать до конца 2023 года", – цитирует пресс-служба областного правительства и. о. директора департамента строительства региона Сергея Гончара.

https://ria.ru/20221213/shkola21-1838400273.html

https://ria.ru/20221213/yaroslavl-1838398494.html

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михаил евраев, ярославская область, россия, ярославль, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)