https://ria.ru/20221214/stavropole-1838668245.html

Глава Ставрополья: региональный бюджет ориентирован на экономический рост

Глава Ставрополья: региональный бюджет ориентирован на экономический рост - РИА Новости, 14.12.2022

Глава Ставрополья: региональный бюджет ориентирован на экономический рост

О том, как в условиях санкций Ставропольскому краю удалось не только сохранить стабильность, но и показать положительную динамику развития промышленности, рост... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:26

2022-12-14T17:26

2022-12-14T17:26

ставропольский край

владимир владимиров

экспорт

промышленность

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О том, как в условиях санкций Ставропольскому краю удалось не только сохранить стабильность, но и показать положительную динамику развития промышленности, рост экспорта, а также о помощи участникам СВО и их семьям рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" губернатор края Владимир Владимиров.- Удалось ли краевой экономике сохранить стабильность в условиях санкций? С какими результатами вы ожидаете завершить год?- Экономика края чувствует себя вполне уверенно. Нет ни коллапса, ни даже просто застоя, чем пытался пугать россиян недружественный коллективный Запад. Объективное подтверждение тому – состояние регионального бюджета. Несмотря на внешние вызовы, бюджет нынешнего года остался сбалансированным, как в расходной, так и доходной части. Стабильные налоговые поступления в краевую казну позволили нам полностью выполнить все социальные обязательства перед ставропольцами.Региональный бюджет на 2023 год также, наряду со значительной социальной составляющей, ориентирован на экономический рост. Базой для него служат приоритетные национальные проекты, на которые в краевой казне предусмотрено 16,6 миллиарда рублей.Доля бюджетных инвестиций в развитие региональной экономики и инфраструктуры в следующем году составит 6,9 % или 10,9 миллиарда рублей.Также с 2023 года планируем задействовать инфраструктурные бюджетные кредиты, займы федерального Фонда ЖКХ, - всего порядка 6,7 миллиарда рублей. Помимо финансовых показателей, в актив краю можно отнести динамику реального сектора.В этом году собран достойный урожай зерновых - 8,5 миллиона тонн.Объем отгруженных произведенных товаров, выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельности за январь-сентябрь нынешнего года составил 439 миллиардов рублей, что на 14% больше, чем в 2021 году.Хорошую динамику демонстрирует строительный комплекс – мультипликатор деловой активности. Объем строительства за январь-октябрь 2022 года на Ставрополье вырос на 8%. Застройщики региона построили более 13 тысяч квартир общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров. Это на 11% больше, чем в прошлом году к этому же периоду.Внешнеторговый оборот края за полугодие составил 1 миллиард 266 миллионов долларов, что выше объёмов этого же периода 2021 года на 41,4%.На этом фоне растет трудовая занятость. Уровень безработицы в крае - один из самых низких за весь период мониторинга рынка труда. В настоящее время в региональной экономике остаются открытыми более 29 тысяч вакансий.Все названные тенденции сохраняются и сейчас, в конце года.- Вводятся ли дополнительные меры поддержки предприятий, в том числе, малого и среднего бизнеса?- Площадкой организации работы по поддержке бизнеса стал созданный нами краевой Совет по обеспечению экономической стабильности в условиях санкций. Если брать шире, он же является важным центром выработки экономической политики региона в текущих условиях, и, прежде всего, стратегии импортозамещения.Наряду с традиционным пакетом мер стимулирования бизнеса, состоящим из субсидий, поручительств под госгарантии, льготного кредитования, мы повышаем технологический суверенитет своего производственного сектора.В настоящее время в крае реализуется разработанный в сжатые сроки региональный план краткосрочного и перспективного промышленного замещения импорта, включающий порядка 1000 видов экономической деятельности.Он уже дает новые точки экономического роста. Назову лишь некоторые, наиболее значимые.Это открывшееся летом в крае производство жидкого медицинского кислорода, который мы раньше были вынуждены покупать, в том числе, и за границей. Невинномысский гидрометаллургический завод создает мощности для переработки вольфрамовых и молибденовых концентратов. Пятигорский завод "Импульс" реализует комплексный проект развития радиоэлектроники, который позволит снизить зависимость от импортных радиоэлектронных компонентов. Завершается строительство 2-й линии производства на радиаторном заводе. Предприятие, построенное в Ессентуках, приступило к выпуску компьютерного оборудования. Рассчитываем, что в перспективе из этого завода вырастет региональный радиоэлектронный кластер. Вместе с концерном "Газпром" мы будем строить два завода по производству сжиженного природного газа. Все эти масштабные объекты импортозамещения с многомиллиардными инвестициями, дадут краю новые рабочие места, налоговые отчисления и развитие социальной сферы.- Каковы прогнозы по экспорту ставропольской продукции в новых условиях? Пришлось ли перестраивать логистические цепочки?- Основные торговые партнеры Ставропольского края – Азербайджан, Бразилия, Китай, Турция, Беларусь, Казахстан, Иран, Грузия, Армения, Объединенные Арабские Эмираты. В 2022 году, как и на протяжении всех последних лет, экспорт в эти страны демонстрирует положительную динамику.Только за первое полугодие край экспортировал товаров в зарубежные страны на 938 миллионов долларов, что на 62% больше, чем за тот же период 2021 года. Самые крупные покупатели ставропольского зерна – Азербайджан и Иран. Птицеводческая продукция поставляется почти в треть стран мира, и прежде всего в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Китай.Внешнеторговые связи края постоянно развиваются и, конечно, это отражается на конфигурации логистических маршрутов.В нынешнем году мы расширили географию поставок за счет продаж сои в Армению и Белоруссию. Новыми странами-импортёрами мяса птицы, производимого на Ставрополье, выступили Иордания, Сингапур, Экваториальная Гвинея, Бахрейн и Катар. Казахстан стал для нас еще одним направлением экспорта льна. Впервые экспортировали в Киргизию злаки и маргарин.Так что у нас достаточно оптимистичные прогнозы по экспорту как в целом по году, так и на перспективу.- Ранее Вы объявили в крае Десятилетие переработки сельхозпродукции. Что к настоящему времени сделано, в частности, по внедрению инноваций в этой сфере?- До конца 2032 года мы намерены увеличить объемы переработки сырья практически вдвое, создать ряд современных инновационных производств. Современная пищевая и перерабатывающая промышленность позволит выпускать больше товаров и генерировать добавочную стоимость в региональной экономике, что сейчас тоже очень важно.С начала текущего года в Ставропольском крае реализовано 11 крупных инвестиционных проектов в рамках стратегии роста перерабатывающих мощностей. Речь идет о новых мощностях для переработки семян подсолнечника, кукурузы, винограда, о строительстве предприятий по выпуску сыров и кисломолочной продукции, макаронных и кондитерских изделий. В целом объем инвестиций в пищевую промышленность Ставропольского края составит порядка 113 миллиардов рублей. Динамика вполне обнадеживающая.- В мае этого года вы поставили задачу по разработке пятилетней программы развития семеноводства на Ставрополье. Какие результаты достигнуты в обеспечении независимости аграриев от импорта семян и саженцев?- Ставропольские аграрии и сейчас не испытывают недостатка в отечественном семенном материале. Сев озимых в крае прошел в обычном, рабочем режиме — он целиком был обеспечен за счет семян отечественной селекции. 367 тысяч тонн семян из сформированного запаса оказалось вполне достаточно для закладки урожая 2023 года.Вместе с тем, мы планируем создать в крае крупный региональный центр селекции и семеноводства. Это необходимо для качественного рывка в растениеводстве и ухода от зависимости от импорта посевного материала. В первую очередь это касается семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы. Через пять лет, а возможно и раньше, мы будем получать новые виды гибридов семян и саженцев, отвечающие всем современным требованиям.Для семеноводства в крае есть все условия: серьезная исследовательская база, которую предоставляет Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр, интерес крупного агробизнеса и государственная поддержка в размере 2,9 миллиарда рублей.Также сейчас изучаем варианты поддержки селекционной деятельности на законодательном уровне.- Каким образом осуществляется сегодня поддержка ставропольцев, призванных в рамках частичной мобилизации, а также членов их семей? Участвуют ли в этом местные органы власти и региональный бизнес?- Для оказания помощи участникам СВО и членам их семей работает специально созданный нами краевой межведомственный штаб, в составе которого - главы территорий, работники военных комиссариатов.Еще в начале спецоперации мы приняли краевой закон о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей. Он положил начало созданию системы мер материальной поддержки земляков.В настоящее время объем денежных выплат ставропольцам, которые выполняли свой воинский долг на Украине, а также их семьям, превысил 2 миллиарда рублей из краевого бюджета. В 2023 году на эти цели в региональной казне предусмотрено около миллиарда рублей.Также оперативно отрабатываем обращения по бытовым вопросам, с которыми столкнулись родственники ушедших на передовую ставропольцев.Подчеркну, что в этой миссии активно участвуют общественники и предприниматели. Волонтеры партии "Единая Россия" организовали пункты приёма гуманитарной помощи во всех 33 муниципальных округах края. 16 машин, а это более 80 тонн "гуманитарки", мы отправили из логистического центра Ставрополя на "Солдатский привал" Белгородской области. Действуют и свои "Солдатские привалы". В ноябре мы открыли такие пункты в двух территориях края. Отзывы самые положительные.

https://ria.ru/20221207/eksport-1837044393.html

https://ria.ru/20221123/eksport-1833720478.html

https://ria.ru/20221108/stavropole-1829987256.html

https://ria.ru/20221110/zemli-1830463577.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, экспорт, промышленность