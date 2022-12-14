https://ria.ru/20221214/spetsoperatsiya-1838727442.html

Глава Ингушетии передал гумпомощь бойцам из региона в зоне спецоперации

Глава Ингушетии передал гумпомощь бойцам из региона в зоне спецоперации - РИА Новости, 14.12.2022

Глава Ингушетии передал гумпомощь бойцам из региона в зоне спецоперации

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов посетил военнослужащих из республики в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и передал им гуманитарный груз. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T20:35

2022-12-14T20:35

2022-12-14T20:35

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

владимир путин

россия

украина

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НАЛЬЧИК, 14 дек - РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов посетил военнослужащих из республики в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и передал им гуманитарный груз.С начала специальной военной операции из Ингушетии отправлено уже более 220 тонн гуманитарной помощи.Он добавил, что военнослужащим из Ингушетии, исходя из их потребностей и пожеланий, доставили обогреватели и другое оборудование, продукты питания, предметы гигиены, теплую одежду и амуницию. "Ребята у нас решительные и смелые, и боевой дух у парней на самом высоком уровне. Они готовы выполнять поставленные задачи, уверены в победе и уже не раз доказали свою верность присяге, мужество, отвагу. Увидел это своими глазами и почувствовал гордость за наших сыновей и братьев", - подчеркнул глава Ингушетии. По его словам, родным и близким военнослужащих оказывается вся помощь.Калиматов отметил важность курса президента России на укрепление страны и ее позиций в мире. "Каждый житель России поддерживает решения главы государства Владимира Путина. Последние события, происходящие в Украине, показали, что он взвешенный политик, и все его действия направлены на защиту России. Наша страна всегда была великой и могучей. И с таким лидером, которого мы всецело поддерживаем, всегда будем на таких позициях", - заявил глава Ингушетии.Власти многих регионов РФ ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: согласно президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что власти Ингушетии единовременно выплатят семьям мобилизованных жителей республики по 100 тысяч рублей, выделят земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, для них отменяется родительская плата за посещение детсада. Мобилизованных, а также членов их семей на год освободят от уплаты транспортного налога. Кроме того, они будут освобождены и от уплаты налогов на имущество и землю.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

махмуд-али калиматов, владимир путин, россия, украина