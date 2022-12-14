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На Купянском направлении российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ
На Купянском направлении российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022
На Купянском направлении российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ
На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и раненными около 100 военных, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:47
2022-12-14T14:47
2022-12-14T14:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
киев
харьковская область
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и раненными около 100 военных, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожено до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, киев, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Харьковская область
14:47 14.12.2022 (обновлено: 14:55 14.12.2022)
На Купянском направлении российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ
Минобороны: на Купянском направлении российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ