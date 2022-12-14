Рейтинг@Mail.ru
На Купянском направлении российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/spetsoperatsiya-1838607387.html
На Купянском направлении российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ
На Купянском направлении российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022
На Купянском направлении российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ
На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и раненными около 100 военных, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:47
2022-12-14T14:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
киев
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833119680_0:0:3379:1901_1920x0_80_0_0_13c4d60af5f05663419dc4ec7c13f061.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и раненными около 100 военных, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожено до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833119680_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_9b08a943b5c3b2ce3e8ce343e58eb9d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, киев, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Харьковская область
14:47 14.12.2022 (обновлено: 14:55 14.12.2022)
 
На Купянском направлении российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ

Минобороны: на Купянском направлении российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС России ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион"
Артиллеристы ВС России ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 Пион - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Артиллеристы ВС России ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и раненными около 100 военных, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожено до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныКиевХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала