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На Купянском направлении российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ

На Купянском направлении российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022

На Купянском направлении российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ

На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и раненными около 100 военных, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:47

2022-12-14T14:47

2022-12-14T14:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и раненными около 100 военных, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожено до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, киев, харьковская область