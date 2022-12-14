https://ria.ru/20221214/son-1838538063.html

"Правда тела". Как сон спасает нас от сепсиса и смерти

"Правда тела". Как сон спасает нас от сепсиса и смерти - РИА Новости, 14.12.2022

"Правда тела". Как сон спасает нас от сепсиса и смерти

Кто решил, что люди должны спать около восьми часов в сутки, а остальное время – бодрствовать? Что задает ритм человеческой жизни, какие общие черты у людей и подсолнуха, как сон и иммунитет стали синонимами, и почему ученые считают, что состояния сонливости и алкогольного опьянения очень похожи.

2022-12-14T12:00

2022-12-14T12:00

2022-12-14T13:34

правда тела

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"Правда тела". Как использовать циркадные ритмы с пользой Кто решил, что люди должны спать около восьми часов в сутки, а остальное время – бодрствовать? Что задает ритм человеческой жизни, какие общие черты у людей и подсолнуха, как сон и иммунитет стали синонимами, и почему ученые считают, что состояния сонливости и алкогольного опьянения очень похожи. audio/mpeg

"Правда тела". Как использовать циркадные ритмы с пользой Кто решил, что люди должны спать около восьми часов в сутки, а остальное время – бодрствовать? Что задает ритм человеческой жизни, какие общие черты у людей и подсолнуха, как сон и иммунитет стали синонимами, и почему ученые считают, что состояния сонливости и алкогольного опьянения очень похожи. audio/mpeg

От чего лечит сон, надо ли учитывать циркадианные ритмы, когда выбираешь место работы, и признают ли ученые разделение людей на сов и жаворонков. Рассказывает врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель центра медицины сна МНОЦ МГУ им.Ломоносова Александр Калинкин. 2:06 что такое циркодианные ритмы 4:50 эксперименты с человеком в пещере 5:40 почему мы все немного марсиане 6:38 сколько нужно не спать, чтобы умереть 7:47 как сон защищает от сепсиса 10:37 каждая пятая автоавария – из-за сонливости 18:11 суслики, которые выжили 21:03 во сколько надо просыпаться 21:30 как компьютеры повлияли на сонСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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