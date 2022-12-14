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"Правда тела". Как сон спасает нас от сепсиса и смерти - РИА Новости, 14.12.2022
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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20221214/son-1838538063.html
"Правда тела". Как сон спасает нас от сепсиса и смерти
"Правда тела". Как сон спасает нас от сепсиса и смерти - РИА Новости, 14.12.2022
"Правда тела". Как сон спасает нас от сепсиса и смерти
Кто решил, что люди должны спать около восьми часов в сутки, а остальное время – бодрствовать? Что задает ритм человеческой жизни, какие общие черты у людей и подсолнуха, как сон и иммунитет стали синонимами, и почему ученые считают, что состояния сонливости и алкогольного опьянения очень похожи.
2022-12-14T12:00
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правда тела
подкаст
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"Правда тела". Как использовать циркадные ритмы с пользой
Кто решил, что люди должны спать около восьми часов в сутки, а остальное время – бодрствовать? Что задает ритм человеческой жизни, какие общие черты у людей и подсолнуха, как сон и иммунитет стали синонимами, и почему ученые считают, что состояния сонливости и алкогольного опьянения очень похожи.
audio/mpeg
"Правда тела". Как использовать циркадные ритмы с пользой
Кто решил, что люди должны спать около восьми часов в сутки, а остальное время – бодрствовать? Что задает ритм человеческой жизни, какие общие черты у людей и подсолнуха, как сон и иммунитет стали синонимами, и почему ученые считают, что состояния сонливости и алкогольного опьянения очень похожи.
audio/mpeg
От чего лечит сон, надо ли учитывать циркадианные ритмы, когда выбираешь место работы, и признают ли ученые разделение людей на сов и жаворонков. Рассказывает врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель центра медицины сна МНОЦ МГУ им.Ломоносова Александр Калинкин. 2:06 что такое циркодианные ритмы 4:50 эксперименты с человеком в пещере 5:40 почему мы все немного марсиане 6:38 сколько нужно не спать, чтобы умереть 7:47 как сон защищает от сепсиса 10:37 каждая пятая автоавария – из-за сонливости 18:11 суслики, которые выжили 21:03 во сколько надо просыпаться 21:30 как компьютеры повлияли на сонСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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подкаст, аудио
Правда тела, Подкаст
12:00 14.12.2022 (обновлено: 13:34 14.12.2022)
 

"Правда тела". Как сон спасает нас от сепсиса и смерти

Правда тела
"Правда тела". Как использовать циркадные ритмы с пользой
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Кто решил, что люди должны спать около восьми часов в сутки, а остальное время – бодрствовать? Что задает ритм человеческой жизни, какие общие черты у людей и подсолнуха, как сон и иммунитет стали синонимами, и почему ученые считают, что состояния сонливости и алкогольного опьянения очень похожи.
От чего лечит сон, надо ли учитывать циркадианные ритмы, когда выбираешь место работы, и признают ли ученые разделение людей на сов и жаворонков. Рассказывает врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель центра медицины сна МНОЦ МГУ им.Ломоносова Александр Калинкин.
2:06 что такое циркодианные ритмы
4:50 эксперименты с человеком в пещере
5:40 почему мы все немного марсиане
6:38 сколько нужно не спать, чтобы умереть
7:47 как сон защищает от сепсиса
10:37 каждая пятая автоавария – из-за сонливости
18:11 суслики, которые выжили
21:03 во сколько надо просыпаться
21:30 как компьютеры повлияли на сон
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Виктор Флиер
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
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