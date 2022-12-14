https://ria.ru/20221214/son-1838538063.html
"Правда тела". Как сон спасает нас от сепсиса и смерти
"Правда тела". Как сон спасает нас от сепсиса и смерти - РИА Новости, 14.12.2022
"Правда тела". Как сон спасает нас от сепсиса и смерти
Кто решил, что люди должны спать около восьми часов в сутки, а остальное время – бодрствовать? Что задает ритм человеческой жизни, какие общие черты у людей и подсолнуха, как сон и иммунитет стали синонимами, и почему ученые считают, что состояния сонливости и алкогольного опьянения очень похожи.
2022-12-14T12:00
2022-12-14T12:00
2022-12-14T13:34
правда тела
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838537703_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_ad6f700f8c7094e90314ca72b460f4b4.png
"Правда тела". Как использовать циркадные ритмы с пользой
Кто решил, что люди должны спать около восьми часов в сутки, а остальное время – бодрствовать? Что задает ритм человеческой жизни, какие общие черты у людей и подсолнуха, как сон и иммунитет стали синонимами, и почему ученые считают, что состояния сонливости и алкогольного опьянения очень похожи.
audio/mpeg
"Правда тела". Как использовать циркадные ритмы с пользой
Кто решил, что люди должны спать около восьми часов в сутки, а остальное время – бодрствовать? Что задает ритм человеческой жизни, какие общие черты у людей и подсолнуха, как сон и иммунитет стали синонимами, и почему ученые считают, что состояния сонливости и алкогольного опьянения очень похожи.
audio/mpeg
От чего лечит сон, надо ли учитывать циркадианные ритмы, когда выбираешь место работы, и признают ли ученые разделение людей на сов и жаворонков. Рассказывает врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель центра медицины сна МНОЦ МГУ им.Ломоносова Александр Калинкин. 2:06 что такое циркодианные ритмы 4:50 эксперименты с человеком в пещере 5:40 почему мы все немного марсиане 6:38 сколько нужно не спать, чтобы умереть 7:47 как сон защищает от сепсиса 10:37 каждая пятая автоавария – из-за сонливости 18:11 суслики, которые выжили 21:03 во сколько надо просыпаться 21:30 как компьютеры повлияли на сонСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838537703_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_af0dfe950a60102248649e5bdbdc8f21.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, аудио
12:00 14.12.2022 (обновлено: 13:34 14.12.2022)
"Правда тела". Как сон спасает нас от сепсиса и смерти
Кто решил, что люди должны спать около восьми часов в сутки, а остальное время – бодрствовать? Что задает ритм человеческой жизни, какие общие черты у людей и подсолнуха, как сон и иммунитет стали синонимами, и почему ученые считают, что состояния сонливости и алкогольного опьянения очень похожи.