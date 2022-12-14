https://ria.ru/20221214/smolenschina-1838636950.html

Смоленщина направила более 220 млн рублей на развитие промсадоводства

Смоленщина направила более 220 млн рублей на развитие промсадоводства - РИА Новости, 14.12.2022

Смоленщина направила более 220 млн рублей на развитие промсадоводства

Власти Смоленской области с 2017 до 2021 годы направили свыше 220 миллионов рублей на развитие промышленного садоводства, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:12

2022-12-14T16:12

2022-12-14T16:12

смоленская область

алексей островский

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СМОЛЕНСК, 14 дек – РИА Новости. Власти Смоленской области с 2017 до 2021 годы направили свыше 220 миллионов рублей на развитие промышленного садоводства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона."По площади плодово-ягодных насаждений Смоленская область находится на 14 месте в ЦФО, а по объемам производства продукции – на 11. В этом году инвесторами заложены сады и ягодники на 50 гектарах, а в следующем году площадь закладки достигнет порядка 200 гектар", – сообщил на профильном совещании заместитель главы региона, начальник департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Царев.По его словам, в Смоленской области, в частности, в промышленных масштабах выращивается клубника, которая идет на внутренний рынок. Площадь ягодников составляет порядка 16 гектаров. Кроме того, в этом году одно из фермерских хозяйств региона получило грант на промышленную закладку ягодника малины."Это хорошие результаты с точки зрения наших климатических условий. Мы – не зона Черноземья, не южная часть Центрального федерального округа, но вместе с тем резервы подняться еще на несколько позиций точно есть", – отметил губернатор Смоленской области Алексей Островский.Глава региона заявил о необходимости максимально, насколько это возможно, повысить самообеспеченность региона местными фруктами и ягодами."Надо усиливать собственные агропромышленные мощности в регионе именно для того, чтобы увеличивать потребление смолянами плодово-ягодной продукции, в первую очередь, смоленского производства, снизить таким образом ее себестоимость, улучшая тем самым качество жизни людей. Это важно! Меры поддержки сельхозтоваропроизводителей сегодня есть как на областном, так и на федеральном уровнях", – сказал Островский.

https://ria.ru/20221207/karta-1836955771.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей островский