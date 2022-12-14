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Онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово года - РИА Новости, 14.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221214/slovo-1838678284.html
Онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово года
Онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово года - РИА Новости, 14.12.2022
Онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово года
Американский онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово "женщина" (woman) словом года, отметив, что хотя оно одно из самых древних в английском языке, оно стало РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:47
2022-12-14T17:47
культура
культура
елизавета ii
сша
иран
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Американский онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово "женщина" (woman) словом года, отметив, что хотя оно одно из самых древних в английском языке, оно стало причиной общественных дискуссий в этом году и неотделимо от его истории.Как отмечается на сайте словаря, число запросов слова "женщина" резко возрастало несколько раз в связи со значимыми событиями. К таким событиям в Dictionary.com отнесли, в частности, утверждение судьей Верховного суда США первой в истории афроамериканки Кетанджи Браун Джексон. Особый всплеск запросов на поиск этого слова был отмечен, когда эту судью попросили дать определение слову "женщина".Кроме того, как отмечается на сайте, женщины сыграли важную роль в ряде ключевых событий 2022 года. В сентябре скончалась королева Британии Елизавета II, после чего начались дискуссии о жизни и наследии женщины, которая стала одним из самых долго правящих монархов. А в Иране на фоне смерти 22-летней Махсы Амини начались массовые беспорядки и протесты."Две тысячи двадцать второй год отчасти запомнят за его влияние на женщин и за влияние женщин на меняющийся мир. С нашей точки зрения как наблюдателей и регистраторов изменения языка, слово "женщина" - это лучший пример того, как многие гендерные термины претерпевают изменения в том, как и к кому они применяются", - говорится на сайте словаря.Другими словами-кандидатами на победу в рейтинге стали "инфляция", "тихое увольнение"(неформальное понятие, под которым подразумевается сокращение усилий, открытое или тайное, которые сотрудник посвящает своей работе), "демократия", "wordle" (лексическая онлайн-игра, в которой игрокам дается шесть попыток, чтобы угадать слово из пяти букв) и эмодзи с украинским флагом.Ранее Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) расширил определение слова "женщина", включив в него взрослых, определяющих себя как женщин, даже если при рождении они были другого пола.
https://ria.ru/20221205/goblin-1836411526.html
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культура, елизавета ii, сша, иран
Культура, Культура, Елизавета II, США, Иран
17:47 14.12.2022
 
Онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово года

"Женщина" стало словом года по версии американского онлайн-словаря Dictionary.com

© AP Photo / Caleb JonesСловарь английского языка
Словарь английского языка - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Caleb Jones
Словарь английского языка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Американский онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово "женщина" (woman) словом года, отметив, что хотя оно одно из самых древних в английском языке, оно стало причиной общественных дискуссий в этом году и неотделимо от его истории.
Как отмечается на сайте словаря, число запросов слова "женщина" резко возрастало несколько раз в связи со значимыми событиями. К таким событиям в Dictionary.com отнесли, в частности, утверждение судьей Верховного суда США первой в истории афроамериканки Кетанджи Браун Джексон. Особый всплеск запросов на поиск этого слова был отмечен, когда эту судью попросили дать определение слову "женщина".
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Кроме того, как отмечается на сайте, женщины сыграли важную роль в ряде ключевых событий 2022 года. В сентябре скончалась королева Британии Елизавета II, после чего начались дискуссии о жизни и наследии женщины, которая стала одним из самых долго правящих монархов. А в Иране на фоне смерти 22-летней Махсы Амини начались массовые беспорядки и протесты.
"Две тысячи двадцать второй год отчасти запомнят за его влияние на женщин и за влияние женщин на меняющийся мир. С нашей точки зрения как наблюдателей и регистраторов изменения языка, слово "женщина" - это лучший пример того, как многие гендерные термины претерпевают изменения в том, как и к кому они применяются", - говорится на сайте словаря.
Другими словами-кандидатами на победу в рейтинге стали "инфляция", "тихое увольнение"(неформальное понятие, под которым подразумевается сокращение усилий, открытое или тайное, которые сотрудник посвящает своей работе), "демократия", "wordle" (лексическая онлайн-игра, в которой игрокам дается шесть попыток, чтобы угадать слово из пяти букв) и эмодзи с украинским флагом.
Ранее Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) расширил определение слова "женщина", включив в него взрослых, определяющих себя как женщин, даже если при рождении они были другого пола.
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