https://ria.ru/20221214/sklad-1838608392.html

Российские силы уничтожили склад артиллерийского вооружения ВСУ

Российские силы уничтожили склад артиллерийского вооружения ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022

Российские силы уничтожили склад артиллерийского вооружения ВСУ

Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов украинских военных в Краматорске со снарядами для РСЗО "Град" и другими артиллерийскими снарядами, всего –... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:49

2022-12-14T14:49

2022-12-14T15:24

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россия

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вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов украинских военных в Краматорске со снарядами для РСЗО "Град" и другими артиллерийскими снарядами, всего – около 5 тысяч штук, заявили в Минобороны РФ.Также в Запорожской области уничтожен один украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения. В ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37."Ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 186 районах", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20221214/pvo-1838609480.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность