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Российские силы уничтожили склад артиллерийского вооружения ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/sklad-1838608392.html
Российские силы уничтожили склад артиллерийского вооружения ВСУ
Российские силы уничтожили склад артиллерийского вооружения ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022
Российские силы уничтожили склад артиллерийского вооружения ВСУ
Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов украинских военных в Краматорске со снарядами для РСЗО "Град" и другими артиллерийскими снарядами, всего –... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:49
2022-12-14T15:24
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов украинских военных в Краматорске со снарядами для РСЗО "Град" и другими артиллерийскими снарядами, всего – около 5 тысяч штук, заявили в Минобороны РФ.Также в Запорожской области уничтожен один украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения. В ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37."Ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 186 районах", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
14:49 14.12.2022 (обновлено: 15:24 14.12.2022)
 
Российские силы уничтожили склад артиллерийского вооружения ВСУ

В Запорожской области российские силы уничтожили склад артиллерийского вооружения ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБоец противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ с переносным зенитным ракетным комплексом во время боевого слаживания подразделения на Херсонском направлении
Боец противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ с переносным зенитным ракетным комплексом во время боевого слаживания подразделения на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ с переносным зенитным ракетным комплексом во время боевого слаживания подразделения на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов украинских военных в Краматорске со снарядами для РСЗО "Град" и другими артиллерийскими снарядами, всего – около 5 тысяч штук, заявили в Минобороны РФ.
Также в Запорожской области уничтожен один украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения. В ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 186 районах", - добавили в МО РФ.
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 14:54Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО за сутки уничтожила три украинских беспилотника
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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