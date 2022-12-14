https://ria.ru/20221214/sklad-1838608392.html
Российские силы уничтожили склад артиллерийского вооружения ВСУ
Российские силы уничтожили склад артиллерийского вооружения ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022
Российские силы уничтожили склад артиллерийского вооружения ВСУ
Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов украинских военных в Краматорске со снарядами для РСЗО "Град" и другими артиллерийскими снарядами, всего –... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:49
2022-12-14T14:49
2022-12-14T15:24
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838123626_0:282:3068:2007_1920x0_80_0_0_84f07534d59ab87caac0f311353a3ecc.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов украинских военных в Краматорске со снарядами для РСЗО "Град" и другими артиллерийскими снарядами, всего – около 5 тысяч штук, заявили в Минобороны РФ.Также в Запорожской области уничтожен один украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения. В ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37."Ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 186 районах", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20221214/pvo-1838609480.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838123626_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_354b0f6217531fc847c8fa577a477140.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
14:49 14.12.2022 (обновлено: 15:24 14.12.2022)
Российские силы уничтожили склад артиллерийского вооружения ВСУ
В Запорожской области российские силы уничтожили склад артиллерийского вооружения ВСУ