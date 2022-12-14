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В Краматорске уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/sklad-1838608268.html
В Краматорске уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ
В Краматорске уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022
В Краматорске уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ
Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов украинских военных в Краматорске со снарядами для РСЗО "Град" и другими артиллерийскими снарядами, всего –... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:49
2022-12-14T14:59
специальная военная операция на украине
краматорск
вооруженные силы украины
россия
безопасность
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов украинских военных в Краматорске со снарядами для РСЗО "Град" и другими артиллерийскими снарядами, всего – около 5 тысяч штук, заявили в Минобороны РФ."В населенном пункте Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, на котором хранилось до двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня "Град" и свыше трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также под Краматорском был поражен пункт управления украинской группировки войск "Лиман". В Запорожской области уничтожен один украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения. В ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37."Ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 186 районах", - добавили в МО РФ.
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краматорск
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краматорск, вооруженные силы украины, россия, безопасность, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:49 14.12.2022 (обновлено: 14:59 14.12.2022)
 
В Краматорске уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ

Минобороны: в Краматорске уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов украинских военных в Краматорске со снарядами для РСЗО "Град" и другими артиллерийскими снарядами, всего – около 5 тысяч штук, заявили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, на котором хранилось до двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня "Град" и свыше трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также под Краматорском был поражен пункт управления украинской группировки войск "Лиман". В Запорожской области уничтожен один украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения. В ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 186 районах", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеКраматорскВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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