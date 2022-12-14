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В Краматорске уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ
В Краматорске уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022
В Краматорске уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ
Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов украинских военных в Краматорске со снарядами для РСЗО "Град" и другими артиллерийскими снарядами, всего –... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:49
2022-12-14T14:49
2022-12-14T14:59
специальная военная операция на украине
краматорск
вооруженные силы украины
россия
безопасность
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов украинских военных в Краматорске со снарядами для РСЗО "Град" и другими артиллерийскими снарядами, всего – около 5 тысяч штук, заявили в Минобороны РФ."В населенном пункте Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, на котором хранилось до двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня "Град" и свыше трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также под Краматорском был поражен пункт управления украинской группировки войск "Лиман". В Запорожской области уничтожен один украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения. В ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37."Ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 186 районах", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20221204/neftebaza-1836222405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:49 14.12.2022 (обновлено: 14:59 14.12.2022)
В Краматорске уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ
Минобороны: в Краматорске уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ