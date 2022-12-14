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Швейцария на треть сократила потребление газа в 2022 году - РИА Новости, 14.12.2022
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Швейцария на треть сократила потребление газа в 2022 году
Швейцария на треть сократила потребление газа в 2022 году - РИА Новости, 14.12.2022
Швейцария на треть сократила потребление газа в 2022 году
Швейцария сократила потребление газа на треть с начала 2022 года, ситуация смягчается, говорится в пресс-релизе Швейцарской ассоциации газовой промышленности. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:58
2022-12-14T18:58
цены на нефть
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ЖЕНЕВА, 14 дек - РИА Новости. Швейцария сократила потребление газа на треть с начала 2022 года, ситуация смягчается, говорится в пресс-релизе Швейцарской ассоциации газовой промышленности."Швейцария сократила потребление газа на треть с начала года, это снижение достигло почти 40% в октябре, довольно мягкий месяц, который задержал запуск систем отопления", - сказано в документе.По данным ассоциации, потребление упало почти на 35% с января по октябрь по сравнению со средним показателем за последние пять лет."Экономия на газе остается важной, несмотря на некоторое смягчение ситуации", - добавляется в пресс-релизе.По мнению ассоциации, Европа сама сталкивается с серьезными проблемами в обеспечении своего энергоснабжения на зиму 2023/24 гг., и ее цель - не полностью опустошить хранилища этой зимой."Суровая зима, например, увеличит потребление газа. Еще одним важным фактором является то, что европейское потребление газа для производства электроэнергии неизвестно. Сам этот фактор зависит от дополнительного фактора, а именно от графика ввода в эксплуатацию французских атомных электростанций, которые в настоящее время ремонтируются", - говорится в документе.Ранее министерство экономики Швейцарии по итогам консультаций представило проект постановления на случай дефицита газа, который предусматривает ограничение температуры в помещениях до 20 градусов, в начале следующего года ведомство сообщит о целесообразности введения штрафов для нарушителей.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221201/shveytsariya-1835500759.html
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цены на нефть, владимир путин, россия, швейцария, европа
Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Швейцария, Европа
18:58 14.12.2022
 
Швейцария на треть сократила потребление газа в 2022 году

Ассоциация газовой промышленности Швейцарии: страна сократила потребление газа на треть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги на одной из улиц Женевы, Швейцария
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 14 дек - РИА Новости. Швейцария сократила потребление газа на треть с начала 2022 года, ситуация смягчается, говорится в пресс-релизе Швейцарской ассоциации газовой промышленности.
"Швейцария сократила потребление газа на треть с начала года, это снижение достигло почти 40% в октябре, довольно мягкий месяц, который задержал запуск систем отопления", - сказано в документе.
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По данным ассоциации, потребление упало почти на 35% с января по октябрь по сравнению со средним показателем за последние пять лет.
"Экономия на газе остается важной, несмотря на некоторое смягчение ситуации", - добавляется в пресс-релизе.
По мнению ассоциации, Европа сама сталкивается с серьезными проблемами в обеспечении своего энергоснабжения на зиму 2023/24 гг., и ее цель - не полностью опустошить хранилища этой зимой.
"Суровая зима, например, увеличит потребление газа. Еще одним важным фактором является то, что европейское потребление газа для производства электроэнергии неизвестно. Сам этот фактор зависит от дополнительного фактора, а именно от графика ввода в эксплуатацию французских атомных электростанций, которые в настоящее время ремонтируются", - говорится в документе.
Ранее министерство экономики Швейцарии по итогам консультаций представило проект постановления на случай дефицита газа, который предусматривает ограничение температуры в помещениях до 20 градусов, в начале следующего года ведомство сообщит о целесообразности введения штрафов для нарушителей.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Цены на нефтьВладимир ПутинРоссияШвейцарияЕвропа
 
 
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