https://ria.ru/20221214/shveytsariya-1838705116.html

Швейцария на треть сократила потребление газа в 2022 году

Швейцария на треть сократила потребление газа в 2022 году - РИА Новости, 14.12.2022

Швейцария на треть сократила потребление газа в 2022 году

Швейцария сократила потребление газа на треть с начала 2022 года, ситуация смягчается, говорится в пресс-релизе Швейцарской ассоциации газовой промышленности. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:58

2022-12-14T18:58

2022-12-14T18:58

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ЖЕНЕВА, 14 дек - РИА Новости. Швейцария сократила потребление газа на треть с начала 2022 года, ситуация смягчается, говорится в пресс-релизе Швейцарской ассоциации газовой промышленности."Швейцария сократила потребление газа на треть с начала года, это снижение достигло почти 40% в октябре, довольно мягкий месяц, который задержал запуск систем отопления", - сказано в документе.По данным ассоциации, потребление упало почти на 35% с января по октябрь по сравнению со средним показателем за последние пять лет."Экономия на газе остается важной, несмотря на некоторое смягчение ситуации", - добавляется в пресс-релизе.По мнению ассоциации, Европа сама сталкивается с серьезными проблемами в обеспечении своего энергоснабжения на зиму 2023/24 гг., и ее цель - не полностью опустошить хранилища этой зимой."Суровая зима, например, увеличит потребление газа. Еще одним важным фактором является то, что европейское потребление газа для производства электроэнергии неизвестно. Сам этот фактор зависит от дополнительного фактора, а именно от графика ввода в эксплуатацию французских атомных электростанций, которые в настоящее время ремонтируются", - говорится в документе.Ранее министерство экономики Швейцарии по итогам консультаций представило проект постановления на случай дефицита газа, который предусматривает ограничение температуры в помещениях до 20 градусов, в начале следующего года ведомство сообщит о целесообразности введения штрафов для нарушителей.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221201/shveytsariya-1835500759.html

https://ria.ru/20221213/elektroenergiya-1838313554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, владимир путин, россия, швейцария, европа