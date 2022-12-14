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МИД прокомментировал заявление Шольца о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 14.12.2022
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МИД прокомментировал заявление Шольца о сотрудничестве с Россией
МИД прокомментировал заявление Шольца о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 14.12.2022
МИД прокомментировал заявление Шольца о сотрудничестве с Россией
Министерство иностранных дел России, комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца о допущении возобновления экономического сотрудничества Берлина с... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:13
2022-12-14T17:13
олаф шольц
германия
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
северный поток
украина
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел России, комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца о допущении возобновления экономического сотрудничества Берлина с Москвой после окончания конфликта на Украине, заявило, что Шольц таким образом пытается оправдать правительство Германии и самого себя за провал на российском направлении и нарастании экономических проблем в стране.Ранее СМИ сообщили, что Шольц заявил, что экономическое сотрудничество с Россией должно стать возможным после окончания конфликта на Украине. По мнению Шольца, России, "которая закончит войну, также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена"."Складывается впечатление, что он (Шольц - ред.) пытается оправдать правительство ФРГ и себя самого за провал политики на российском направлении и нарастание экономических проблем в стране. Упор был сделан на поддержку киевского режима и рассуждения о том, что после окончания "войны" на Украине Россия попросит о возобновлении экономических отношений с Германией. Но мы ни о чем просить не будем, и политики Германии должны уяснить это раз и навсегда. Пусть Шольц сам отвечает за "затягивание поясов" бизнеса в ущерб его интересам", - написало ведомство, распространив сообщение на сайте МИД РФ в среду."Для нас очевидно, что целый ряд нелицеприятных для действующего правительства ФРГ фактов определил, почему акценты были расставлены именно таким образом. Канцлер Шольц предпочёл не упоминать, что именно необдуманная политика его кабинета привела к разрыву российско-германского экономического и энергетического сотрудничества, десятилетиями обеспечивавшего рост германской промышленности", - добавлено в заявлении.По сообщению ведомства, Шольц "промолчал" и о том, что из-за возросших цен на все виды энергии многие немецкие компании уже сейчас переносят свои производства из Германии в США."Не стал глава правительства ФРГ объяснять также, почему Берлин стыдливо и трусливо ушел от расследования диверсий на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", отрезавших немецкую экономику от прямых поставок дешёвого российского природного газа", - подчеркнуло там.В заявлении также отмечается, что не прозвучало и прогнозов относительно того, "насколько сильно бумерангом ударит по бизнесу Германии антироссийская санкционная лихорадка, в которую впало руководство ФРГ и в которую оно за собой тянет другие страны Европейского союза"."Но, что самое важное, пафосно распространяясь о якобы чисто гуманитарных и иных причинах необходимости нанесения России поражения на Украине, Шольц ни словом не обмолвился о признании своей предшественницы – Меркель – о том, что Берлин и другие столицы Запада всегда относились к Минским соглашениям по урегулированию исключительно как к возможности потянуть время для подготовки Киева к войне против нашей страны", - заявил российский МИД.Как отмечает внешнеполитическое ведомство России, все рассуждения Олафа Шольца – это свидетельство кризиса в понимании нынешней ситуации и стратегическом видении. "Видимо, это – пределы мышления нынешних германских властей", - отмечается в комментарии.
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838233386.html
https://ria.ru/20221212/gaz-1837936362.html
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олаф шольц, германия, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северный поток, украина
Олаф Шольц, Германия, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Северный поток, Украина
17:13 14.12.2022
 
МИД прокомментировал заявление Шольца о сотрудничестве с Россией

МИД: Шольц пытается оправдать правительство Германии за провал политики в отношении России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел России, комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца о допущении возобновления экономического сотрудничества Берлина с Москвой после окончания конфликта на Украине, заявило, что Шольц таким образом пытается оправдать правительство Германии и самого себя за провал на российском направлении и нарастании экономических проблем в стране.
Ранее СМИ сообщили, что Шольц заявил, что экономическое сотрудничество с Россией должно стать возможным после окончания конфликта на Украине. По мнению Шольца, России, "которая закончит войну, также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена".
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"Складывается впечатление, что он (Шольц - ред.) пытается оправдать правительство ФРГ и себя самого за провал политики на российском направлении и нарастание экономических проблем в стране. Упор был сделан на поддержку киевского режима и рассуждения о том, что после окончания "войны" на Украине Россия попросит о возобновлении экономических отношений с Германией. Но мы ни о чем просить не будем, и политики Германии должны уяснить это раз и навсегда. Пусть Шольц сам отвечает за "затягивание поясов" бизнеса в ущерб его интересам", - написало ведомство, распространив сообщение на сайте МИД РФ в среду.
"Для нас очевидно, что целый ряд нелицеприятных для действующего правительства ФРГ фактов определил, почему акценты были расставлены именно таким образом. Канцлер Шольц предпочёл не упоминать, что именно необдуманная политика его кабинета привела к разрыву российско-германского экономического и энергетического сотрудничества, десятилетиями обеспечивавшего рост германской промышленности", - добавлено в заявлении.
По сообщению ведомства, Шольц "промолчал" и о том, что из-за возросших цен на все виды энергии многие немецкие компании уже сейчас переносят свои производства из Германии в США.
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"Не стал глава правительства ФРГ объяснять также, почему Берлин стыдливо и трусливо ушел от расследования диверсий на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", отрезавших немецкую экономику от прямых поставок дешёвого российского природного газа", - подчеркнуло там.
В заявлении также отмечается, что не прозвучало и прогнозов относительно того, "насколько сильно бумерангом ударит по бизнесу Германии антироссийская санкционная лихорадка, в которую впало руководство ФРГ и в которую оно за собой тянет другие страны Европейского союза".
"Но, что самое важное, пафосно распространяясь о якобы чисто гуманитарных и иных причинах необходимости нанесения России поражения на Украине, Шольц ни словом не обмолвился о признании своей предшественницы – Меркель – о том, что Берлин и другие столицы Запада всегда относились к Минским соглашениям по урегулированию исключительно как к возможности потянуть время для подготовки Киева к войне против нашей страны", - заявил российский МИД.
Как отмечает внешнеполитическое ведомство России, все рассуждения Олафа Шольца – это свидетельство кризиса в понимании нынешней ситуации и стратегическом видении. "Видимо, это – пределы мышления нынешних германских властей", - отмечается в комментарии.
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