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Шольц утверждает, что ЕС единодушен в отношении Украины - РИА Новости, 14.12.2022
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Шольц утверждает, что ЕС единодушен в отношении Украины
Шольц утверждает, что ЕС единодушен в отношении Украины - РИА Новости, 14.12.2022
Шольц утверждает, что ЕС единодушен в отношении Украины
Европейский союз единодушен в своей поддержке Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге. "Любой, кто думает, что может подорвать... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:48
2022-12-14T13:06
в мире
олаф шольц
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Европейский союз единодушен в своей поддержке Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге. "Любой, кто думает, что может подорвать ценности ЕС, которым привержено каждое государство-член, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу", — цитирует канцлера агентство Reuters.Он утверждает, что поддержка Украины, включая санкции против России, будет сохраняться и усиливаться до тех пор, пока Владимир Путин не выведет войска. Министры экономики и финансов стран Евросоюза ранее не достигли договоренности о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украины в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год. Издание Politico сообщило, что заблокировала возможность договоренности Венгрия. Кроме того, Будапешт выступил против нового пакета санкций в отношении России, а также против предложения увеличить объем фонда Евросоюза для предоставления оружия Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. После этого в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. 12 декабря европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву.
https://ria.ru/20221214/rossiya-1838549048.html
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в мире, олаф шольц, владимир путин, украина, россия, евросоюз, еврокомиссия, венгрия
В мире, Олаф Шольц, Владимир Путин, Украина, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Венгрия
12:48 14.12.2022 (обновлено: 13:06 14.12.2022)
 
Шольц утверждает, что ЕС единодушен в отношении Украины

Канцлер Германии Шольц предостерег страны ЕС от блокировки финансовой поддержки Украины

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Европейский союз единодушен в своей поддержке Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

"Любой, кто думает, что может подорвать ценности ЕС, которым привержено каждое государство-член, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу", — цитирует канцлера агентство Reuters.
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Он утверждает, что поддержка Украины, включая санкции против России, будет сохраняться и усиливаться до тех пор, пока Владимир Путин не выведет войска.
Министры экономики и финансов стран Евросоюза ранее не достигли договоренности о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украины в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год. Издание Politico сообщило, что заблокировала возможность договоренности Венгрия. Кроме того, Будапешт выступил против нового пакета санкций в отношении России, а также против предложения увеличить объем фонда Евросоюза для предоставления оружия Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

После этого в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. 12 декабря европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву.
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