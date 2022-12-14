12:48 14.12.2022 (обновлено: 13:06 14.12.2022)
Шольц утверждает, что ЕС единодушен в отношении Украины
Канцлер Германии Шольц предостерег страны ЕС от блокировки финансовой поддержки Украины
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Европейский союз единодушен в своей поддержке Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.
"Любой, кто думает, что может подорвать ценности ЕС, которым привержено каждое государство-член, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу", — цитирует канцлера агентство Reuters.
"Любой, кто думает, что может подорвать ценности ЕС, которым привержено каждое государство-член, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу", — цитирует канцлера агентство Reuters.
Он утверждает, что поддержка Украины, включая санкции против России, будет сохраняться и усиливаться до тех пор, пока Владимир Путин не выведет войска.
Министры экономики и финансов стран Евросоюза ранее не достигли договоренности о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украины в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год. Издание Politico сообщило, что заблокировала возможность договоренности Венгрия. Кроме того, Будапешт выступил против нового пакета санкций в отношении России, а также против предложения увеличить объем фонда Евросоюза для предоставления оружия Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
После этого в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. 12 декабря европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву.
После этого в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. 12 декабря европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву.