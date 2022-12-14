https://ria.ru/20221214/sholts-1838562335.html

Шольц утверждает, что ЕС единодушен в отношении Украины

Шольц утверждает, что ЕС единодушен в отношении Украины - РИА Новости, 14.12.2022

Шольц утверждает, что ЕС единодушен в отношении Украины

Европейский союз единодушен в своей поддержке Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге. "Любой, кто думает, что может подорвать... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:48

2022-12-14T12:48

2022-12-14T13:06

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Европейский союз единодушен в своей поддержке Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге. "Любой, кто думает, что может подорвать ценности ЕС, которым привержено каждое государство-член, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу", — цитирует канцлера агентство Reuters.Он утверждает, что поддержка Украины, включая санкции против России, будет сохраняться и усиливаться до тех пор, пока Владимир Путин не выведет войска. Министры экономики и финансов стран Евросоюза ранее не достигли договоренности о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украины в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год. Издание Politico сообщило, что заблокировала возможность договоренности Венгрия. Кроме того, Будапешт выступил против нового пакета санкций в отношении России, а также против предложения увеличить объем фонда Евросоюза для предоставления оружия Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. После этого в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. 12 декабря европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву.

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838549048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, олаф шольц, владимир путин, украина, россия, евросоюз, еврокомиссия, венгрия