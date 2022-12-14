https://ria.ru/20221214/rozhdestvo-1838559326.html

Папа Римский призвал сэкономить на Рождестве в пользу украинцев

Папа Римский призвал сэкономить на Рождестве в пользу украинцев - РИА Новости, 14.12.2022

Папа Римский призвал сэкономить на Рождестве в пользу украинцев

Папа Римский Франциск призвал верующих более скромно отметить Рождество в этом году, а сэкономленные на празднованиях и подарках деньги направить нуждающимся... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:39

2022-12-14T12:39

2022-12-14T13:33

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франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 14 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал верующих более скромно отметить Рождество в этом году, а сэкономленные на празднованиях и подарках деньги направить нуждающимся людям на Украине."Хорошо праздновать Рождество, отмечать праздники. Но давайте немного снизим уровень рождественских расходов. Давайте сделаем Рождество более скромным, с более скромными подарками, а то, что мы сэкономим, отправим украинскому народу, который в этом нуждается", - заявил в среду понтифик перед завершением традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане."Рождество - да, в мире с Господом - да, но с украинцами в сердце. Давайте сделаем для них конкретный жест", - отметил папа Франциск.

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Кирилл Волков

в мире, франциск (хорхе марио бергольо), украина, ватикан, ситуация в днр и лнр