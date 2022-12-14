https://ria.ru/20221214/rozhdestvo-1838559326.html
Папа Римский призвал сэкономить на Рождестве в пользу украинцев
Папа Римский призвал сэкономить на Рождестве в пользу украинцев - РИА Новости, 14.12.2022
Папа Римский призвал сэкономить на Рождестве в пользу украинцев
Папа Римский Франциск призвал верующих более скромно отметить Рождество в этом году, а сэкономленные на празднованиях и подарках деньги направить нуждающимся... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:39
2022-12-14T12:39
2022-12-14T13:33
религия
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
украина
ватикан
ситуация в днр и лнр
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ВАТИКАН, 14 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал верующих более скромно отметить Рождество в этом году, а сэкономленные на празднованиях и подарках деньги направить нуждающимся людям на Украине."Хорошо праздновать Рождество, отмечать праздники. Но давайте немного снизим уровень рождественских расходов. Давайте сделаем Рождество более скромным, с более скромными подарками, а то, что мы сэкономим, отправим украинскому народу, который в этом нуждается", - заявил в среду понтифик перед завершением традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане."Рождество - да, в мире с Господом - да, но с украинцами в сердце. Давайте сделаем для них конкретный жест", - отметил папа Франциск.
https://ria.ru/20221128/kiev-1834715714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Религия, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украина, Ватикан, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:39 14.12.2022 (обновлено: 13:33 14.12.2022)
Папа Римский призвал сэкономить на Рождестве в пользу украинцев
Папа Франциск призвал скромно отметить Рождество и отправить сэкономленные деньги Украине