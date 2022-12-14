Рейтинг@Mail.ru
Папа Римский призвал сэкономить на Рождестве в пользу украинцев - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221214/rozhdestvo-1838559326.html
Папа Римский призвал сэкономить на Рождестве в пользу украинцев
Папа Римский призвал сэкономить на Рождестве в пользу украинцев - РИА Новости, 14.12.2022
Папа Римский призвал сэкономить на Рождестве в пользу украинцев
Папа Римский Франциск призвал верующих более скромно отметить Рождество в этом году, а сэкономленные на празднованиях и подарках деньги направить нуждающимся... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:39
2022-12-14T13:33
религия
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
украина
ватикан
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786846028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a186870816776781c839b810373a1436.jpg
ВАТИКАН, 14 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал верующих более скромно отметить Рождество в этом году, а сэкономленные на празднованиях и подарках деньги направить нуждающимся людям на Украине."Хорошо праздновать Рождество, отмечать праздники. Но давайте немного снизим уровень рождественских расходов. Давайте сделаем Рождество более скромным, с более скромными подарками, а то, что мы сэкономим, отправим украинскому народу, который в этом нуждается", - заявил в среду понтифик перед завершением традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане."Рождество - да, в мире с Господом - да, но с украинцами в сердце. Давайте сделаем для них конкретный жест", - отметил папа Франциск.
https://ria.ru/20221128/kiev-1834715714.html
украина
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786846028_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_74563c0aaeb38b97131c804f1468783f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франциск (хорхе марио бергольо), украина, ватикан, ситуация в днр и лнр
Религия, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украина, Ватикан, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:39 14.12.2022 (обновлено: 13:33 14.12.2022)
 
Папа Римский призвал сэкономить на Рождестве в пользу украинцев

Папа Франциск призвал скромно отметить Рождество и отправить сэкономленные деньги Украине

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 14 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал верующих более скромно отметить Рождество в этом году, а сэкономленные на празднованиях и подарках деньги направить нуждающимся людям на Украине.
"Хорошо праздновать Рождество, отмечать праздники. Но давайте немного снизим уровень рождественских расходов. Давайте сделаем Рождество более скромным, с более скромными подарками, а то, что мы сэкономим, отправим украинскому народу, который в этом нуждается", - заявил в среду понтифик перед завершением традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане.
"Рождество - да, в мире с Господом - да, но с украинцами в сердце. Давайте сделаем для них конкретный жест", - отметил папа Франциск.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 12:06
Кличко рассказал о подготовке Киева к Новому году
 
РелигияВ миреФранциск (Хорхе Марио Бергольо)УкраинаВатиканСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала