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Священник рассказал, почему на Украине торопятся запретить УПЦ
Священник рассказал, почему на Украине торопятся запретить УПЦ - РИА Новости, 14.12.2022
Священник рассказал, почему на Украине торопятся запретить УПЦ
Представители раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) торопят принятие Верховной радой закона, запрещающего деятельность канонической Украинской... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T06:26
2022-12-14T06:26
2022-12-14T07:00
религия
петр порошенко
украина
сша
россия
верховная рада украины
русская православная церковь
украинская православная церковь
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 дек – РИА Новости. Представители раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) торопят принятие Верховной радой закона, запрещающего деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), поскольку хотят успеть начать уже в этом году праздновать Рождество на западный манер – 25 декабря, причем делается это по настоянию Вашингтона, заявил РИА Новости в телефонном интервью высокопоставленный священник УПЦ, говоривший на условиях анонимности из опасений за свою безопасность.Верховная рада в настоящее время рассматривает проект закона "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", который направлен на запрет деятельности Русской православной церкви, "ее структур и организаций, которые сохраняют любое подчинение РПЦ" - фактически речь идет о запрете УПЦ."Представители ПЦУ хотят принять празднование Рождества 25 декабря - а оно уже на носу. А если УПЦ не примет такого решения и не придет ПЦУ (во всех приходах вместо УПЦ – ред.) после запрета (канонической УПЦ – ред.), то тогда большинство людей будет праздновать вместе с УПЦ 7 января. Так что, скорее всего, до Нового года, до 25 декабря такой закон (о запрете УПЦ – ред.) примут", - сказал священник.Он также сказал, что дополнительное "бешеное давление" создается усилиями США и Константинополя."Торопят их оттуда, из госдепа, вся картинка идет из госдепа, через Фанар (где расположена резиденция Константинопольского патриарха – ред.), через Варфоломея, через греков - идет давление на церковь, чтобы она подчинилась Варфоломею. А для Варфоломея - это личная месть святейшему патриарху Кириллу за то, что он его не слушается", - сказал клирик канонической УПЦ.Он высказал мнение, что госдеп США торопится из политических соображений."Госдеп хочет – само собой – разорвать полностью все связи украинцев с Россией. И это они хотят сделать как можно быстрее", - заключил православный священник.Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую на Украине, к которой себя причисляют миллионы верующих, – переросло в масштабную государственную кампанию против нее в 2018 году. Тогда по инициативе занимавшего пост президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались массовые рейдерские захваты храмов, нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих УПЦ.В 2022 году ситуация существенно ухудшилась. Ссылаясь на связь УПЦ с Россией, местные власти в разных регионах Украины принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией. По его словам, в стране нужно создать такие условия, в которых какие-либо "зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами".
https://ria.ru/20221212/upts-1838139293.html
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петр порошенко, украина, сша, россия, верховная рада украины, русская православная церковь, украинская православная церковь
Религия, Петр Порошенко, Украина, США, Россия, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Украинская православная церковь
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 дек – РИА Новости. Представители раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) торопят принятие Верховной радой закона, запрещающего деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), поскольку хотят успеть начать уже в этом году праздновать Рождество на западный манер – 25 декабря, причем делается это по настоянию Вашингтона, заявил РИА Новости в телефонном интервью высокопоставленный священник УПЦ, говоривший на условиях анонимности из опасений за свою безопасность.
Верховная рада в настоящее время рассматривает проект закона "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", который направлен на запрет деятельности Русской православной церкви
, "ее структур и организаций, которые сохраняют любое подчинение РПЦ" - фактически речь идет о запрете УПЦ.
"Представители ПЦУ хотят принять празднование Рождества 25 декабря - а оно уже на носу. А если УПЦ не примет такого решения и не придет ПЦУ (во всех приходах вместо УПЦ – ред.) после запрета (канонической УПЦ – ред.), то тогда большинство людей будет праздновать вместе с УПЦ 7 января. Так что, скорее всего, до Нового года, до 25 декабря такой закон (о запрете УПЦ – ред.) примут", - сказал священник.
Он также сказал, что дополнительное "бешеное давление" создается усилиями США
и Константинополя.
"Торопят их оттуда, из госдепа, вся картинка идет из госдепа, через Фанар (где расположена резиденция Константинопольского патриарха – ред.), через Варфоломея, через греков - идет давление на церковь, чтобы она подчинилась Варфоломею. А для Варфоломея - это личная месть святейшему патриарху Кириллу за то, что он его не слушается", - сказал клирик канонической УПЦ.
Он высказал мнение, что госдеп США торопится из политических соображений.
"Госдеп
хочет – само собой – разорвать полностью все связи украинцев с Россией
. И это они хотят сделать как можно быстрее", - заключил православный священник.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь
– крупнейшую на Украине
, к которой себя причисляют миллионы верующих, – переросло в масштабную государственную кампанию против нее в 2018 году. Тогда по инициативе занимавшего пост президента Украины Петра Порошенко
и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались массовые рейдерские захваты храмов, нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих УПЦ.
В 2022 году ситуация существенно ухудшилась. Ссылаясь на связь УПЦ с Россией, местные власти в разных регионах Украины принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией. По его словам, в стране нужно создать такие условия, в которых какие-либо "зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами".