https://ria.ru/20221214/rozhdestvo-1838491210.html

Священник рассказал, почему на Украине торопятся запретить УПЦ

Священник рассказал, почему на Украине торопятся запретить УПЦ - РИА Новости, 14.12.2022

Священник рассказал, почему на Украине торопятся запретить УПЦ

Представители раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) торопят принятие Верховной радой закона, запрещающего деятельность канонической Украинской... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T06:26

2022-12-14T06:26

2022-12-14T07:00

религия

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украинская православная церковь

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 дек – РИА Новости. Представители раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) торопят принятие Верховной радой закона, запрещающего деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), поскольку хотят успеть начать уже в этом году праздновать Рождество на западный манер – 25 декабря, причем делается это по настоянию Вашингтона, заявил РИА Новости в телефонном интервью высокопоставленный священник УПЦ, говоривший на условиях анонимности из опасений за свою безопасность.Верховная рада в настоящее время рассматривает проект закона "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", который направлен на запрет деятельности Русской православной церкви, "ее структур и организаций, которые сохраняют любое подчинение РПЦ" - фактически речь идет о запрете УПЦ."Представители ПЦУ хотят принять празднование Рождества 25 декабря - а оно уже на носу. А если УПЦ не примет такого решения и не придет ПЦУ (во всех приходах вместо УПЦ – ред.) после запрета (канонической УПЦ – ред.), то тогда большинство людей будет праздновать вместе с УПЦ 7 января. Так что, скорее всего, до Нового года, до 25 декабря такой закон (о запрете УПЦ – ред.) примут", - сказал священник.Он также сказал, что дополнительное "бешеное давление" создается усилиями США и Константинополя."Торопят их оттуда, из госдепа, вся картинка идет из госдепа, через Фанар (где расположена резиденция Константинопольского патриарха – ред.), через Варфоломея, через греков - идет давление на церковь, чтобы она подчинилась Варфоломею. А для Варфоломея - это личная месть святейшему патриарху Кириллу за то, что он его не слушается", - сказал клирик канонической УПЦ.Он высказал мнение, что госдеп США торопится из политических соображений."Госдеп хочет – само собой – разорвать полностью все связи украинцев с Россией. И это они хотят сделать как можно быстрее", - заключил православный священник.Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую на Украине, к которой себя причисляют миллионы верующих, – переросло в масштабную государственную кампанию против нее в 2018 году. Тогда по инициативе занимавшего пост президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались массовые рейдерские захваты храмов, нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих УПЦ.В 2022 году ситуация существенно ухудшилась. Ссылаясь на связь УПЦ с Россией, местные власти в разных регионах Украины принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией. По его словам, в стране нужно создать такие условия, в которых какие-либо "зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами".

https://ria.ru/20221212/upts-1838139293.html

https://ria.ru/20221210/upts-1837740835.html

https://ria.ru/20221213/upts-1838217800.html

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петр порошенко, украина, сша, россия, верховная рада украины, русская православная церковь, украинская православная церковь