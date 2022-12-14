https://ria.ru/20221214/riddle-1838663509.html
Минюст включил литовскую НПО Riddle в перечень нежелательных в России
Минюст включил литовскую НПО Riddle в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 14.12.2022
Минюст включил литовскую НПО Riddle в перечень нежелательных в России
Министерство юстиции России включило в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, литовский центр Riddle, следует... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:09
2022-12-14T17:09
2022-12-14T17:09
россия
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА 14 дек – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, литовский центр Riddle, следует из соответствующей базы ведомства."Riddle (аналитический Центр "Риддл", Литовская Республика)", - значится в перечне министерства.Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Riddle в РФ, так как работа НПО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России".Как сообщается на сайте Riddle, задача издания - предоставление читателям качественной аналитики, создание экспертного сообщества и продвижение нового поколения экспертов, занимающихся изучением России.
https://ria.ru/20221129/minyust-1835062913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Общество, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст включил литовскую НПО Riddle в перечень нежелательных в России
Минюст включил литовский аналитический центр Riddle в перечень нежелательных в России