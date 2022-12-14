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Минюст включил литовскую НПО Riddle в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 14.12.2022
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Минюст включил литовскую НПО Riddle в перечень нежелательных в России
Минюст включил литовскую НПО Riddle в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 14.12.2022
Минюст включил литовскую НПО Riddle в перечень нежелательных в России
Министерство юстиции России включило в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, литовский центр Riddle, следует... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:09
2022-12-14T17:09
россия
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА 14 дек – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, литовский центр Riddle, следует из соответствующей базы ведомства."Riddle (аналитический Центр "Риддл", Литовская Республика)", - значится в перечне министерства.Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Riddle в РФ, так как работа НПО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России".Как сообщается на сайте Riddle, задача издания - предоставление читателям качественной аналитики, создание экспертного сообщества и продвижение нового поколения экспертов, занимающихся изучением России.
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россия, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Общество, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
17:09 14.12.2022
 
Минюст включил литовскую НПО Riddle в перечень нежелательных в России

Минюст включил литовский аналитический центр Riddle в перечень нежелательных в России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Министерства юстиции России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 14 дек – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, литовский центр Riddle, следует из соответствующей базы ведомства.
"Riddle (аналитический Центр "Риддл", Литовская Республика)", - значится в перечне министерства.
Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Riddle в РФ, так как работа НПО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России".
Как сообщается на сайте Riddle, задача издания - предоставление читателям качественной аналитики, создание экспертного сообщества и продвижение нового поколения экспертов, занимающихся изучением России.
Здание министерства юстиции России на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 16:08
Минюст признал деятельность Open Press нежелательной в России
 
РоссияОбществоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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