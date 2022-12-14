https://ria.ru/20221214/riddle-1838663509.html

Минюст включил литовскую НПО Riddle в перечень нежелательных в России

Минюст включил литовскую НПО Riddle в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 14.12.2022

Минюст включил литовскую НПО Riddle в перечень нежелательных в России

Министерство юстиции России включило в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, литовский центр Riddle, следует... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:09

2022-12-14T17:09

2022-12-14T17:09

россия

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА 14 дек – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, литовский центр Riddle, следует из соответствующей базы ведомства."Riddle (аналитический Центр "Риддл", Литовская Республика)", - значится в перечне министерства.Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Riddle в РФ, так как работа НПО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России".Как сообщается на сайте Riddle, задача издания - предоставление читателям качественной аналитики, создание экспертного сообщества и продвижение нового поколения экспертов, занимающихся изучением России.

https://ria.ru/20221129/minyust-1835062913.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)