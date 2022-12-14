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Республиканку, осуждающую помощь Украине, избрали в конгресс США - РИА Новости, 14.12.2022
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Республиканку, осуждающую помощь Украине, избрали в конгресс США
Республиканку, осуждающую помощь Украине, избрали в конгресс США - РИА Новости, 14.12.2022
Республиканку, осуждающую помощь Украине, избрали в конгресс США
Критиковавшая помощь Украине республиканка Лорен Боберт переизбралась на новый срок в палату представителей, сообщает Fox News. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T03:58
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в мире
лорен боберт
украина
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ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Критиковавшая помощь Украине республиканка Лорен Боберт переизбралась на новый срок в палату представителей, сообщает Fox News.Для определения победителя, как указывает телеканал, понадобился пересчет голосов, поэтому итог стал известен более чем через месяц после промежуточных выборов.Боберт победила с минимальным отрывом в 546 голосов, говорится в сообщении.Боберт неоднократно критиковала американскую помощь Украине, заявляя, что ее объемы чрезмерны, особенно на фоне экономических проблем в США. Боберт указывала, что деньги американских налогоплательщиков идут на чужую битву.
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в мире, лорен боберт, украина, сша
В мире, Лорен Боберт, Украина, США
03:58 14.12.2022 (обновлено: 13:54 14.12.2022)
 
Республиканку, осуждающую помощь Украине, избрали в конгресс США

Fox News: Лорен Боберт, критиковавшая помощь Украине, избралась на новый срок в конгресс

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Критиковавшая помощь Украине республиканка Лорен Боберт переизбралась на новый срок в палату представителей, сообщает Fox News.
Для определения победителя, как указывает телеканал, понадобился пересчет голосов, поэтому итог стал известен более чем через месяц после промежуточных выборов.
Боберт победила с минимальным отрывом в 546 голосов, говорится в сообщении.
Боберт неоднократно критиковала американскую помощь Украине, заявляя, что ее объемы чрезмерны, особенно на фоне экономических проблем в США. Боберт указывала, что деньги американских налогоплательщиков идут на чужую битву.
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