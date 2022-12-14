https://ria.ru/20221214/respublikantsy-1838485823.html

Республиканку, осуждающую помощь Украине, избрали в конгресс США

Республиканку, осуждающую помощь Украине, избрали в конгресс США - РИА Новости, 14.12.2022

Республиканку, осуждающую помощь Украине, избрали в конгресс США

Критиковавшая помощь Украине республиканка Лорен Боберт переизбралась на новый срок в палату представителей, сообщает Fox News. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T03:58

2022-12-14T03:58

2022-12-14T13:54

в мире

лорен боберт

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_529ff3f15676eed6b31161b320f950a1.jpg

ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Критиковавшая помощь Украине республиканка Лорен Боберт переизбралась на новый срок в палату представителей, сообщает Fox News.Для определения победителя, как указывает телеканал, понадобился пересчет голосов, поэтому итог стал известен более чем через месяц после промежуточных выборов.Боберт победила с минимальным отрывом в 546 голосов, говорится в сообщении.Боберт неоднократно критиковала американскую помощь Украине, заявляя, что ее объемы чрезмерны, особенно на фоне экономических проблем в США. Боберт указывала, что деньги американских налогоплательщиков идут на чужую битву.

https://ria.ru/20221129/cheki-1835137185.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лорен боберт, украина, сша