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Республиканку, осуждающую помощь Украине, избрали в конгресс США
Республиканку, осуждающую помощь Украине, избрали в конгресс США - РИА Новости, 14.12.2022
Республиканку, осуждающую помощь Украине, избрали в конгресс США
Критиковавшая помощь Украине республиканка Лорен Боберт переизбралась на новый срок в палату представителей, сообщает Fox News. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T03:58
2022-12-14T03:58
2022-12-14T13:54
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ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Критиковавшая помощь Украине республиканка Лорен Боберт переизбралась на новый срок в палату представителей, сообщает Fox News.Для определения победителя, как указывает телеканал, понадобился пересчет голосов, поэтому итог стал известен более чем через месяц после промежуточных выборов.Боберт победила с минимальным отрывом в 546 голосов, говорится в сообщении.Боберт неоднократно критиковала американскую помощь Украине, заявляя, что ее объемы чрезмерны, особенно на фоне экономических проблем в США. Боберт указывала, что деньги американских налогоплательщиков идут на чужую битву.
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в мире, лорен боберт, украина, сша
В мире, Лорен Боберт, Украина, США
03:58 14.12.2022 (обновлено: 13:54 14.12.2022)
Республиканку, осуждающую помощь Украине, избрали в конгресс США
Fox News: Лорен Боберт, критиковавшая помощь Украине, избралась на новый срок в конгресс