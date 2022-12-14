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Лига безопасного интернета обратилась в МВД из-за наркотиков в Twitch

Лига безопасного интернета обратилась в МВД из-за наркотиков в Twitch - РИА Новости, 14.12.2022

Лига безопасного интернета обратилась в МВД из-за наркотиков в Twitch

Лига безопасного интернета направила обращения в главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России и Роскомнадзор в связи c рекламой... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T23:55

2022-12-14T23:55

2022-12-14T23:55

общество

россия

лига безопасного интернета

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Лига безопасного интернета направила обращения в главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России и Роскомнадзор в связи c рекламой наркомагазинов на площадке Twitch, сообщила член Общественной палаты, глава Лиги Екатерина Мизулина."Лига безопасного интернета направила обращения в связи с рекламой наркомагазинов в главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России и Роскомнадзор. В частности, мы попросили правоохранительные органы провести проверку в связи с выходом стрима на площадке Twitch, в котором содержалась реклама одного из магазинов по продаже наркотиков. Эта трансляция вызвала серьезное негодование у блогерского сообщества", - написала Мизулина в своем телеграм-канале.Она добавила, что такие действия в прямом эфире можно рассматривать как сбыт наркотических препаратов с использованием интернета, за что в России предусмотрена уголовная ответственность."Лига обратилась в Роскомнадзор с просьбой предотвратить использование Twitch отдельными лицами для совершения преступлений и пресечь дальнейшее распространение таких противозаконных материалов с рекламой наркотиков на платформе", - говорится в сообщении.Мизулина отметила, что блокировать Twitch не предлагали, но "Лига безопасного интернета" внимательно следит за распространением опасного контента на этой платформе.

https://ria.ru/20221208/arest-1837170884.html

https://ria.ru/20220819/blokirovka-1810828208.html

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общество, россия, лига безопасного интернета, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)