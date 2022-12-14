https://ria.ru/20221214/putin-1838498706.html
Совещание правительства с участием Владимира Путина
Совещание правительства с участием Владимира Путина - РИА Новости, 14.12.2022
Совещание правительства с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:46
2022-12-14T15:46
2022-12-14T15:46
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838529912_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a00c0a492852cb9466e9e6be2d1d449.jpg
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838529912_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c8ca9fe11325a6164853ad75d9dc951e.jpg
LIVE: Путин проводит совещание с правительством_14 декабря
LIVE: Путин проводит совещание с правительством_14 декабря
2022-12-14T15:46
true
PT52M37S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, видео
Владимир Путин, Политика
Совещание правительства с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
2022-12-14T15:46
true
PT52M37S
Совещание правительства с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.